Приянка Чопра снимется в экранизации комикса «Ковбой, Ниндзя, Викинг»

В центре сюжета окажется профессиональный наемник по имени Дункан (Прэтт), страдающий расщеплением личности, точнее в его теле уживаются сразу три супергероя — ковбой, ниндзя и викинг. Много лет назад он стал участником эксперимента, в котором пациентов с множественным расстройством личности обучали совершенствовать свои личности и использовать уникальные навыки для борьбы с терроризмом.

Но идеальные солдаты-триплеты взбунтовались и переметнулись на сторону зла, и теперь только Дункан может усмирить своих коллег.

Мировая премьера нового блокбастера намечена на 28 июня 2019 года.

Елизавета Бережная