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Приянка Чопра снимется в экранизации комикса «Ковбой, Ниндзя, Викинг»
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Приянка Чопра снимется в экранизации комикса «Ковбой, Ниндзя, Викинг» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Приянка Чопра («Спасатели Малибу», «База Куантико») присоединилась к Крису Прэтту («Стражи галактики») в приключенческом фильме «Ковбой, Ниндзя, Викинг» по мотивам одноименного комикса.
В центре сюжета окажется профессиональный наемник по имени Дункан (Прэтт), страдающий расщеплением личности, точнее в его теле уживаются сразу три супергероя — ковбой, ниндзя и викинг. Много лет назад он стал участником эксперимента, в котором пациентов с множественным расстройством личности обучали совершенствовать свои личности и использовать уникальные навыки для борьбы с терроризмом.
Но идеальные солдаты-триплеты взбунтовались и переметнулись на сторону зла, и теперь только Дункан может усмирить своих коллег.
Мировая премьера нового блокбастера намечена на 28 июня 2019 года.
Елизавета Бережная
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