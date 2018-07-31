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С 10 по 22 августа пройдет фестиваль «Времена и эпохи»
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С 10 по 22 августа пройдет фестиваль «Времена и эпохи» 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Все желающие смогут вблизи рассмотреть восемь полноразмерных моделей исторических кораблей и лодок и даже поучаствовать в их строительстве.
На фестивале будут представлены: реплика ладьи викингов длиной 11 метров, десятиметровый русский струг, полномасштабная действующая модель сторожевого катера периода Великой Отечественной Войны, рыбацкая лодка XVII века, а также другие необычные плавсредства. Гости фестиваля также смогут изучить историю мореплавания и судостроительства, научиться мастерить корабельные снасти и поиграть в увлекательную командную игру «За три моря».
Площадка «Верфь викингов» разместится на Чистопрудном бульваре. Здесь можно будет увидеть полный цикл постройки судов IX-XI веков. Главным украшением локации станет одиннадцатиметровая реплика ладьи викингов. Кроме того, на верфи в дни фестиваля построят еще два исторических плавсредства: трехметровую лодку-долбленку (такие лодки изготавливают из цельного ствола дерева) и модель старинной деревянной лодки, найденной археологами в местечке Арбю. Поучаствовать в строительстве смогут все желающие посетители.
Больше подробностей о площадках фестиваля «Времена и Эпохи» на официальном сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/vremena-2018.
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