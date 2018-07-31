На концерте Foo Fighters изнасиловали фанатку

На выступлении американской рок-группы Foo Fighters в Чикаго изнасиловали одну из поклонниц группы. Происшествие случилось в комнате для отдыха, куда девушка вошла после посещения уборной, где её уже ждал неизвестный мужчина примерно 40-50 лет.