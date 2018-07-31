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На концерте Foo Fighters изнасиловали фанатку
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На концерте Foo Fighters изнасиловали фанатку 

News.ru 2 часа назад
На выступлении американской рок-группы Foo Fighters в Чикаго изнасиловали одну из поклонниц группы. Происшествие случилось в комнате для отдыха, куда девушка вошла после посещения уборной, где её уже ждал неизвестный мужчина примерно 40-50 лет.
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