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На концерте Foo Fighters изнасиловали фанатку
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На концерте Foo Fighters изнасиловали фанатку
News.ru
2 часа назад
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На выступлении американской рок-группы Foo Fighters в Чикаго изнасиловали одну из поклонниц группы. Происшествие случилось в комнате для отдыха, куда девушка вошла после посещения уборной, где её уже ждал неизвестный мужчина примерно 40-50 лет.
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