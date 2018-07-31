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Для саратовцев проведут открытую лекцию в сквере Братьев Никитиных
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Для саратовцев проведут открытую лекцию в сквере Братьев Никитиных 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Городской молодежный центр организует очередную лекцию на открытом воздухе, на этот раз занятие состоится 1 августа в 18:00 в сквере имени Братьев Никитиных, тренинг на тему: «Event marketing: взаимодействие организатора и волонтеров на мероприятии», занятие для всех желающих проведет Сергей Кульжонков. Мероприятие пройдет в парке под открытым небом, слушателям просьба взять с собой коврики.
Напомним, занятия проводятся под эгидой проекта «Пикник», в рамках которого каждую среду в парках и скверах Саратова проводятся бесплатные лекции и тренинги на свежем воздухе.
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