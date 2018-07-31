Как выглядит «Флора» в Омске за три дня до открытия

Золотые колосья, тонны камней, машины с газоном, круглосуточная охрана и совсем чуть-чуть цветов — выставка за несколько дней до открытия сама на себя не похожа. Уже в эту пятницу, 3 августа, в Омске откроется «Флора» — одно из любимых мест для красивых фото, отдыха с детьми и выбора покупок из тысяч красивых вещей, многие из которых делаются вручную. В этом году выставку посвятят путешествиям — в нашем городе «соберут кусочки» многих стран мира: Японии, Китая, Индии, Швеции, Шотландии, Узбекистана, Великобритании, Испании, Франции, Мексики. Корреспонденты ИА «Омск Здесь» решили отправиться на выставку за три дня до ее открытия, чтобы посмотреть, как она выглядит сейчас.

Вот — памятник Ф. М. Достоевскому на пересечении Партизанской и Спартаковской улиц. За ним бушует разноцветное море: до самых Тарских ворот поперек Спартаковской улицы развесили пестрые флажки. Для столицы — привычное дело, для Омска — очень симпатичное новшество.

Осталось перейти дорогу — и вот она, площадка будущей «Флоры». Начинаем экскурсию с ворот, разукрашенных картами мира. В Выставочном и Воскресенском скверах кипит работа. Первое впечатление — за три дня не справиться, но оно обманчиво: проверено в прошлые годы.

— Не успеем? Ну что вы, все расписано, кто и когда приезжает, многие тут уже монтируют разные сооружения, мы сегодня цветы высаживаем, — рассказали сотрудницы компании, благоустраивающей участок в сквере.

Рядом с девушками — ящики с разноцветными петуниями. Таких предстоит высадить еще тысячи. Где-то не хватает плитки, где-то нужно обустроить рулонный газон. Предстоит дочистить пруд и вывезти мусор.

Поблизости есть и почти готовые клумбы. Осталось лишь провести отсыпку: заполнить пространство между цветами разноцветными камнями. Передохнуть можно будет на лавочках, установленных в сквере и поблизости. Годы идут — ничего не меняется: на одной из лавочек по-прежнему переливается логотип двухлетней давности — ее делали к 300-летию Омска.

Большинство объемных фигур привезут накануне открытия, а украсят живыми цветами в последние часы, чтобы они дольше простояли. Но и сейчас притягивают взгляд сноп из золотистых колосьев, вулкан, будущий шатер, необычные стены… На наших глазах привозят макет видеокамеры коллеги-телевизионщики — у них тоже своя площадка.

Пройтись по «Флоре» уже сейчас могут все желающие: ее не закрывают от посетителей.

— Мама, мишка, мишка, мама! — 4-летняя Даша тянет маму к павильону, где пока собраны вместе разные скульптуры. Мама идет, охранник вздыхает, но рассказывает девочке, что этот мишка из мха, он таким и останется на выставке, а вот это будет панда, ее еще украсят цветочками.

— Охраняете? Пытаются люди что-то унести? — спрашиваем у одного из сотрудников охранного агентства.

Выясняется, что да, площадка уже круглосуточно охраняется. Уносить омичи ничего не уносят, но по незнанию или невнимательности могут затоптать газон, разметку для будущей клумбы или забраться на хрупкую скульптуру. Поэтому их просят не ходить по газонам — в сквере с десяток предупреждающих табличек. А еще нужно следить за детьми.

"Флора" в Омске, напомним, откроется 3 августа, в пятницу, в 13 часов. Она будет работать до 7 августа включительно.