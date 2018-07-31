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Жителей Богородского приглашают узнать свое тотемное животное
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Жителей Богородского приглашают узнать свое тотемное животное 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На территории Российской государственной библиотеки для молодежи 31 июля пройдет психологический мастер-класс «Тотемные животные».
Его организаторы приглашают молодежь принять в нем участие и узнать новые стороны своей личности. В преданиях различных культур, сказаниях каждой народности широко распространено анималистические образы, как существующих животных, так и вымышленных зверей. Эти персонажи крепко входили в обыденный мир людей. Им преклонялись как воплощению божества, или символу храбрости, доброты, преданности. Животные также становились покровителями некой социальной группы, члены которой поклонялись им как предкам и наставникам. Тотем — это дух-хранитель всего рода. Он призван оберегать, наставлять и давать сил своим детям.
В библиотеке на мастер-классе участники отправятся в увлекательное путешествие, где не только познакомятся с разными тотемными животными, но и смогут найти именно свое. Мастер-класс проведёт психолог РГБМ, психоаналитик Мария Ефимова.
Мероприятие состоится 31 июля в 18 часов в малом зале РГБМ (Б. Черкизовская ул., д. 4, к. 1) для гостей старше 18 лет.
Вход свободный.
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