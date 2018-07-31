Жителей Богородского приглашают узнать свое тотемное животное

На территории Российской государственной библиотеки для молодежи 31 июля пройдет психологический мастер-класс «Тотемные животные».

Его организаторы приглашают молодежь принять в нем участие и узнать новые стороны своей личности. В преданиях различных культур, сказаниях каждой народности широко распространено анималистические образы, как существующих животных, так и вымышленных зверей. Эти персонажи крепко входили в обыденный мир людей. Им преклонялись как воплощению божества, или символу храбрости, доброты, преданности. Животные также становились покровителями некой социальной группы, члены которой поклонялись им как предкам и наставникам. Тотем — это дух-хранитель всего рода. Он призван оберегать, наставлять и давать сил своим детям.

В библиотеке на мастер-классе участники отправятся в увлекательное путешествие, где не только познакомятся с разными тотемными животными, но и смогут найти именно свое. Мастер-класс проведёт психолог РГБМ, психоаналитик Мария Ефимова.

Мероприятие состоится 31 июля в 18 часов в малом зале РГБМ (Б. Черкизовская ул., д. 4, к. 1) для гостей старше 18 лет.

Вход свободный.