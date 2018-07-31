Челябинцев предлагают расписать почтовые ящики города

Челябинский филиал Почты России приглашает жителей города отметить необычный праздник — День рождения почтового ящика. Во всем мире он отмечается 2 августа, и в этот день среди челябинцев пройдет конкурс на самое креативное оформление именинника.

— Конкурсантам предоставят почтовые ящики и материалы для творчества: цветная бумага, краски, кисти, трафареты. Задача участников — за отведенное время, используя различные техники, превратить конструкции для сбора писем в арт-объекты — сообщают организаторы конкурса, Челябинский филиал Почты России и студия живописи и рисунка «ONE». — Фантазия, оригинальность и качество исполнения работ будут отмечены жюри призами и подарками.

Напомним, самый первый уличный почтовый ящик в России установили в Санкт-Петербурге в 1848 году. Его образец находится в Центральном музее связи имени А. С. Попова. В этом же году в почтовый ящик появился и в Твери. На нем изобразили почтовый конверт с красной сургучной печатью. По виду эти ящики отличались от современных. Их изготавливали в произвольной форме. Они состояли из двух отделений: одно, закрытое на замок, — для того, чтобы туда опускали письма; другое, открытое, — для хранения писем, подлежащих возврату отправителю, так как адресаты их не были разысканы.

В настоящее время на Южном Урале сейчас установлено 2500 почтовых ящиков, в Челябинске — 330. Ежемесячно челябинцы отправляют более 30 тысяч писем, а вес вынутой из ящиков корреспонденции составляет более 400 килограммов.

Отметить День рождения почтового ящика и принять участие в конкурсе на лучшее оформление можно 2 августа по адресу ул. Скульптора Головницкого, 24. Начало — в 11.00. Для участия необходимо предварительно отправить заявку по телефону 8 (351) 266-01-25 или по электронной почте: Svetlana.Zamyatina@russianpost.ru.