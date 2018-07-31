Богородцы! Встаньте ровно, три-четыре

Наше старшее поколение о физкультминутках знает не понаслышке. Из радиоприемников регулярно звучал бодрый голос диктора, призывающий каждого уделить время своему здоровью. Всегда — на заводах, в парках, дома –находилось время немного размяться под приятную музыку.

В районе Богородское чтут здоровые традиции прошлого, и на территории Синичкиного сквера музыкальная разминка была проведена 17 июля для всех желающих под руководством работников отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Богородское» ТЦСО «Сокольники».

В спортивно-оздоровительном мероприятии приняли участие не только постоянные члены клуба «Здоровье», но и новые участники проекта «Московское долголетие», и даже случайные прохожие. Пенсионеры выразили желание регулярно заниматься комплексной гимнастикой на свежем воздухе. Свежий воздух, приятная компания, музыка и радующий глаз пейзаж превращают гимнастику в прекрасное времяпрепровождение с пользой и для физического здоровья, и для душевной гармонии.