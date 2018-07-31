Летний кинотеатр заработает на северо-западе столицы

Летний кинотеатр будет работать на северо-западе столицы с 1 августа по 9 сентября. Всего в столице в рамках проекта «Московское кино» откроется 30 таких площадок. Все желающие смогут бесплатно посмотреть старые отечественные кинофильмы и мультфильмы, а также принять участие в различных мастер-классах.

Как сообщили в пресс-службе «Москино», в СЗАО летний кинотеатр расположится по адресу: Строгинский бульвар, д. 7 (напротив метро). Кинопоказы будут проходить пять дней в неделю: со среды по воскресенье. При этом зрителям не придется стоять, специально для них оборудуют порядка двухсот мягких пуфов. А рядом с кинотеатром откроются танцевальная площадка, фуд-корт и точки для буккроссинга.

Найти адреса открытых кинотеатров и полное расписание кинопоказов можно на сайте kinomoscow.ru.

Помимо показов для детей организуют мастер-классы по рисованию, лепке из пластилина, моделированию воздушных змеев и созданию игрушек из фетра. Кроме того, запланировано проведение занятий по пластилиновой, рисованной и предметной анимации. Ребята также встретятся с любимыми героями сказок и мультфильмов.

Для аудитории постарше предусмотрены лекции и встречи с известными актерами и режиссерами; уроки актерского мастерства, ораторского искусства и хореографии. (ср)