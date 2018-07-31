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Звезды Comedy Woman Федункив и Варнава сняли видео-пародию в столичных Сокольниках
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Звезды Comedy Woman Федункив и Варнава сняли видео-пародию в столичных Сокольниках 

360tv.ru 1 час назад
Звезды популярного шоу Comedy Woman Марина Федункив и Екатерина Варнава сняли забавное видео, на котором высмеяли тему фейсконтроля на танцплощадке для людей старшего возраста. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
На кадрах видно, что действие разворачивается в столичном парке Сокольники во время танцевального марафона «Московское долголетие», где героиня Екатерины Варнавы со своим спутником столкнулись с добросовестным сотрудником фейсконтроля.
Затем появляется другое действующее лицо в исполнении Марины Федункив. На ней очки-сердечки, красные лосины и бумбокс на плече. Видеоряд сопровождает хит Филиппа Киркорова «Ибица».
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