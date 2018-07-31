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McDonald's запускает собственную валюту
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McDonald's запускает собственную валюту 

Ferra.ru 1 час назад
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в честь 50-летия гамбургера Биг-Мак объявила о запуске собственной международной валюты MacCoin.
Компания отмечает, что MacCoin не имеет денежной стоимости и обеспечивается Биг-Маками. За каждую такую монету можно получить один бесплатный Биг-Мак до конца 2018 года.
Распространение MacCoin начнётся со 2 августа 2018 года. Поначалу монеты можно будет получить при покупке Биг-Мака в одном из 14 тысяч Макдональдсов в США. С 3 августа MacCoin можно будет менять на Биг-Маки не только в США, но и ещё в 50 странах.
Всего будет распространено более 6,2 миллионов MacCoin в международном масштабе, более чем в 50 странах. Монеты будут представлены в пяти вариантах дизайна, каждый из которых представляет одно десятилетие Биг-Мака.
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