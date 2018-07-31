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Знаменитостей превратили в 3D-мультяшек
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Знаменитостей превратили в 3D-мультяшек 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Бразильский художник Густаво Соареш (Gustavo Soares) любит создавать 3D-портреты популярных мульт— и киноперсонажей. Недавно он также нарисовал некоторых знаменитостей, продемонстрировав свой талант во всей красе. Недаром Густаво приглашают к участию в своих проектах такие гиганты, как Dreamworks и Nickelodeon. Сам художник говорит, что в своём мультяшном творчестве вдохновляется работами мастеров Чинквеченто, а именно Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти.
1. Дэвид Боуи, певец 2. Энтони Хопкинс, актёр 3. Эми Уайнхаус, певица 4. Фредди Меркьюри, вокалист рок-группы «Queen» 5. Честер Беннингтон, вокалист музыкальной группы «Linkin Park» 6. Винни Харлоу, модель 7. Рональд Макдональд, клоун сети McDonald’s 8. Дрейк, рэпер 9. Зендая, певица, актриса 10. Мастер Йода, «Звёздные войны» 11. Оби-Ван Кеноби, «Звёздные войны» 12. Сейлор Мун, аниме-сериал «Сейлор Мун» 13. Лемми Килмистер, основатель музыкальной группы «Motörhead» 14. Дональд Гловер, актёр 15. Женщина-кошка 16. Рик Санчес, мультсериал «Рик и Морти» 17. Нина Симон, певица 18. Маугли 19. Малкольм Икс, борец за права чернокожих 20. 2Pac, рэпер Тупак Шакур
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