Как чиновники объели своих поваров. Почему в Саратове работникам правительственного общепита задерживают зарплату

В современной России даже повар первого лица государства может стать одним из богатейших людей страны. Но в Саратовской области ГУП «Губернское», занимающееся снабжением правительства, оказалось в состоянии фактического банкротства, а его работникам выплачивают частями долги по зарплате за предыдущие месяцы.

Пирожки по бюджетным ценам

Золотистые пирожки с капустой и картошкой, пористые кексы с изюмом под белоснежной сахарной пудрой, поджаристая красная мини-пицца… С девяти утра бистро областного правительства открывает двери для своих (вход в здание — только по пропускам). Полки не слишком переполненные, но всё выглядит аппетитно, а главное, бюджетно.

— Мне, пожалуйста, манную кашу, чай и пирожок с луком, — заказывает себе завтрак мужчина в темных брюках и рубашке с коротким рукавом и отутюженным воротником.

— Каша — 25, чай — 10, пирожок — 15 рублей. С вас 50 рублей, — говорит буфетчица.

— А у вас какая каша сегодня? — поздоровавшись, спрашивает входящая девушка (по манере общения видно, что она — из своих, не из белых воротничков). — Манная только? Нет, не буду. Выбора у вас никакого нет.

— Ленуль, ну что ты хочешь — два повара у нас всего работают! — обращается как к знакомой работница общепита. — Ой, обычно меньше чем на пятьдесят не заказываешь, а сегодня меньше… Дай-ка мне сейчас десятку, а потом занесешь пять.

— А что ж у вас опять сдачи нет?

— Не-ету, Ленуль… — разводит руками женщина.

К двенадцати часам бистро закрывается, и персонал перемещается в смежную столовую. Подходят первые сотрудники, чей рабочий день начинается в восемь утра. К часу подтягиваются девятичасовые; к двум — те, кто заработался — для них действует скидка 10процентов на весь ассортимент.

Сегодня в меню окрошка за 60 рублей, суп грибной за 55 рублей, бульон с клецками за 35 рублей. На второе можно заказать куриные биточки с сыром за 70 рублей, тефтели из говядины с рисом и соусом черной смородины за 80 рублей, оладьи рыбо-овощные за 75 рублей или рубец с овощами за 50 рублей. Салаты — от 25 до 40 рублей. Этакий социализм в отдельно взятом государстве в государстве. Не отстаем от Кремля и Госдумы

Но некоторые внимательные госслужащие замечают повышение цен. «Приходят и говорят: что ж у вас всё дорожает и дорожает?! — Да где же дорожает? Нам и студенты кулинарного техникума, когда приходят на практику, говорят: у вас цены ниже, чем у нас. А люди тут просто старой закалки: они думают, что раз мы в правительстве, то нам доплачивают за льготные цены. Мы говорим, что нет у нас никаких специальных условий, кроме бесплатной аренды. Не верят: неправда, вам платят!» — рассказывает персонал.

«А ведь мы все живые люди»

В начале июля федеральную огласку получила новость: работники столовой саратовского областного правительства месяцами сидят без зарплаты. Об этом стало известно из письма, написанного на имя губернатора.

«Мы, работники ГУП «Губернское», доведены до отчаяния. Нарушаются наши права, и мы вынуждены просить защиту и помощь от вас, Валерий Васильевич.

Мы многие годы работаем под одной крышей с вами, мы стараемся вкусно готовить для вас, для высокопоставленных руководителей на все мероприятия, а также каждый день для работников и гостей правительства Саратовской области.

Многие годы в нашей организации происходит задержка заработной платы, а ведь мы все живые люди, и у нас у всех семьи. Мы все хотим работать и зарабатывать, а нам платят зарплату частями (иногда по одной-две тысячи рублей в неделю). Нам всем надо оплачивать коммунальные услуги, кредиты, детей одевать и обувать, когда болеем, нужно покупать лекарство и оплачивать лечение. Да и для того, чтобы добраться до работы, нужны деньги.

Предприятие еле-еле сводит концы с концами. На предприятии устаревшее оборудование, оргтехника, отсутствует система вентиляции», — написали работники общепита и попросили выплатить им заработанное.

Однако это письмо, как стало известно сотрудникам ГУП, к губернатору так и не попало. Жалобой занялась служба безопасности и специально созданная рабочая группа, которую возглавил управляющий делами правительства Павел Точилкин (бывший глава облизбиркома). Стоит отметить, что ГУП «Губернское», согласно учредительным документам, находится в прямом подчинении управления делами правительства.

Вектор к банкротству

Государственное унитарное предприятие создано в 2006 году после реорганизации унитарного предприятия «Гостиничный комплекс управления делами Правительства СО». Оно объединяет несколько столовых и буфетов (в областной думе, министерстве социального развития области, областной консультативной поликлинике на Рабочей, 145) — но самое крупное подразделение находится на Московской, 72.

За предприятием числится долг на общую сумму 1,2 миллиона рублей (из них около 500 тысяч рублей — по зарплате персоналу к середине июля).

Финансовое положение госпредприятия «Губернское», созданного в 2006 году, испортилось не вдруг, а ухудшалось год от года.

По данным из открытых источников, за 2011 год убыток компании составил 1 миллион рублей, за 2012 год — 912 тысяч. 2013 и 2014 годы были относительно благополучными — «Губернскому» удалось выйти с незначительной прибылью, в несколько тысяч. Но уже за 2015 год чистый убыток составил 3,5 миллиона рублей, за 2016 год — 1 миллион рублей.

Именно тогда, в 2016 году, работники столовой почувствовали кризис собственным карманом — начались задержки зарплат. Был снят директор общепита и поставлен новый, который вскоре покинул свой пост. Последующие назначенцы тоже не задерживались подолгу, пока летом 2016 года директором не назначили Екатерину Волошину . «Но когда она пришла, ей уже досталось разгребать авгиевы конюшни», — комментируют инсайдеры. Именно Волошина ввела практику еженедельной выплаты зарплаты частями.

Заместителем директора с осени 2017 года является Андрей Дякин, владелец кейтерингового агентства «Дело вкуса», индивидуальный предприниматель, признанный банкротом по решению областного арбитражного суда в июле того же года. Ранее это место занимал Алексей Ташкулов: он уволился по собственному желанию и отсудил у ГУП «Губернское» 43 тысячи рублей, которые внес из своего кармана и потратил на продукты для столовой, но ему не компенсировали затраты.

Серьезно пошатнулся бюджет «Губернского» после судебной тяжбы с поставщиком продуктов питания — АО «Русская бакалея». В ноябре 2016-го она отсудила у правительственной столовой долг за поставку в 1,5 миллиона рублей, а в мае 2017 года поставщик потребовал через суд еще 300 тысяч.

В июне прошлого года прокуратура приняла решение об аресте имущества ГУПа из-за долгов перед налоговым органом . После этого губернатор подписал постановление на предоставление безвозмездной субсидии ГУП «Губернское», которая должна была пойти на выплату долгов по зарплате сотрудникам, по налогам и взносам и перед поставщиками.

На одном спасибо

Сейчас работники столовой ожидают своей зарплаты за май. После привлеченного внимания прессы к проблеме ГУПа зарплату им стали выдавать по 2-3 тысячи рублей (раньше — по одной-две тысячи в неделю). Посудомойщица, буфетчица и грузчик здесь получают примерно по 11 тысяч рублей, кондитер и повар четвертого разряда — около 13 тысяч, повар шестого разряда — около 16 тысяч рублей. По слухам, с осени грядут сокращения и урезание зарплат — «а тут еще и за проезд повысили…»

Всего в штате значится меньше тридцати человек. «Нас тут раз-два и обчелся, а заплатить нам не могут. Это ж не бог знает какие деньги», — говорят работники столовой.

Причиной, почему правительственная столовая оказалась в таком тяжелом экономическом положении, персонал считает свое обособленное положение и недостаточное внимание высшего руководства. «Спрос с нас большой, а отдачи не видно. Оборудование, вон, старое, вентиляция работает плохо, а кондиционеров в производственных помещениях нет. Но к нам приходила проверка от Точилкина: сказали, что все работает хорошо», — отмечает персонал.

Старожилы со свойственным от времени преувеличением рассказывают, что при губернаторе Аяцкове столовая расцветала — «видно было, что губернатору это интересно». По их словам, был непрекращающийся поток гостей, столы ломились от изобилия, разнообразные поставщики губернаторского двора доставляли мясо тушками, свежие овощи и крупы. Столовая работала на полную мощь и пользовалась популярностью («а сегодня из тысячи сотрудников обедают в столовой не больше сотни человек в день»). Даже в конец 90-х, когда в стране действовала карточная система, сотрудников правительства радовало представленное разнообразие: по талону можно было получить птицу, колбасы, сыры и т.д.

«А потом пришел Ипатов и сказал, что ему столовая не нужна. Ну а Радаев сказал, что ему не надо ничего вообще, мы — балласт», — сетуют собеседники.

При этом, по словам инсайдеров, ГУП обеспечивает губернатора трехразовым питанием. Продукты для его довольства закупаются спецзаказом, блюда готовятся отдельно от общего меню. Часто главе региона обеспечивают постное либо иное диетическое питание, иногда он проявляет интерес к гурманству.

Министры довольствуются общим меню, но обслуживаются в специальном министерском зале.

Рассказывают, что бывают и капризы: одному высокопоставленному чиновнику вдруг захочется сальца, другому — свежего молока. «Но у нас нет, так как не предусмотрено меню. „А вы найдите“, — указывает нам по телефону секретарша. И грузчик бежит на рынок», — передают собеседники.

Принимают высоких гостей из столицы те же работники столовой. В такие дни даже директор надевает фартук и встает тереть морковь (о Волошиной говорят, что ее минус — безотказность перед вышестоящим начальством). «Человек [почетный гость] говорит: „Всё, я обедать!“ — и мы за пятнадцать минут должны организовать банкет!» — отмечают собеседники.

«С осени снова начнутся банкеты, фуршеты, гости… А мы уже знаем: едут гости — значит, заплатят совсем мало, потому что на наши деньги закупят продукты. Нам говорят: мы вам потом отдадим, после мероприятия. А потом забывают. Выборы губернатора прошли — «спасибо, что вы отработали по 12 часов». Президентские выборы прошли — «спасибо, что вы отработали по 12 часов». А кроме «спасибо» что-нибудь будет?»

В отпуск уйти не всегда легко. В последний раз одна сотрудница отдыхала в 2016 году (за 2015 год), и то, когда написала два заявления — на отпуск и на увольнение, — и предложила начальству выбрать одно из них. Ее отпустили. Правда, через пару дней вызвали снова — некем заменить.

По этой же причине не сразу могут подписать заявление на увольнение. «Одной нашей бывшей коллеге не подписывали. Тогда ей посоветовали так сказать: „Вот у меня два заявления. Если не берете первое, второе я уже отправлю вам заказным письмом“. А заказное письмо доходит — начальство не может его не подписать, потому что уже получило его на руки», — делятся хитростями собеседники.

Но, по правде говоря, большинство работников надеются, что до их увольнения не дойдет. «Коллектив у нас выдержанный, желание работать есть, — высказывается одна из работниц правительственной столовой. Помолчав, добавляет: — Да где сейчас нормально платят-то?! Нигде. Да и после сорока на работу никуда не берут…».