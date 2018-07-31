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Владимир Цой показал эскизы будущей экспозиции в выборгской Башне Ратуши
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Владимир Цой показал эскизы будущей экспозиции в выборгской Башне Ратуши 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой рассказал, какая экспозиция появится в Башне Ратуши.
Во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Владимир Цой показал предварительные эскизы будущей экспозиции, которая будет расположена в Башне Ратуши в старом городе Выборга. В Ратуше хотят разместить различные средневековые экспонаты: оружие, костюмы и прочий инвентарь.
Александр Дрозденко прибыл в Выборг сегодня, 31 июля, вместе с участниками проекта «Открывая Ленобласть». Мультимедийный проект рассказыжет о достопримечательностях и интересных туристических маршрутах 47 региона. В его рамках журналисты Metro и блогеры из LiveJournal, Instagram, YouTube соберут реальные истории, связанные с определёнными местами области и отправятся в автомобильную экспедицию.
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