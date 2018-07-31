Владимир Цой показал эскизы будущей экспозиции в выборгской Башне Ратуши

Директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой рассказал, какая экспозиция появится в Башне Ратуши.

Во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Владимир Цой показал предварительные эскизы будущей экспозиции, которая будет расположена в Башне Ратуши в старом городе Выборга. В Ратуше хотят разместить различные средневековые экспонаты: оружие, костюмы и прочий инвентарь.

Александр Дрозденко прибыл в Выборг сегодня, 31 июля, вместе с участниками проекта «Открывая Ленобласть». Мультимедийный проект рассказыжет о достопримечательностях и интересных туристических маршрутах 47 региона. В его рамках журналисты Metro и блогеры из LiveJournal, Instagram, YouTube соберут реальные истории, связанные с определёнными местами области и отправятся в автомобильную экспедицию.