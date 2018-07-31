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Кондитерская компания Ferrero открыла 60 новых вакансий — требуются «лакомки» на шоколадную фабрику, опыт работы не нужен
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Кондитерская компания Ferrero открыла 60 новых вакансий — требуются «лакомки» на шоколадную фабрику, опыт работы не нужен 

Newsru.com 58 минут назад
Фото: Newsru.com
Итальянская компания Ferrero, производящая шоколадную продукцию под марками Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, Kinder Surprise, Kinder Chocolate и т.д., впервые в истории объявила о наборе непрофессиональных дегустаторов своей кондитерской продукции.
Бренд Ferrero объявил для начала о наборе 60 дегустаторов, рабочим местом для которых станет штаб-квартира организации в городе Альба (Пьемонт).
Как пишет
Insider, объявление о такой сладкой работе появилось на итальянском портале
Open Job Metis. И в нем подчеркивается, что никакого опыта работы для замещения такой вакансии от соискателей не требуется, а идеальными кандидатами названы любители «пробовать какао, ореховую пасту и другие ингредиенты сладких продуктов».
Единственное требование — отсутствие аллергии и умение работать с компьютером.
Ferrero намеренно хочет привлечь непрофессионалов для дегустации своей шоколадной продукции, чтобы ориентироваться именно на вкус конечных потребителей.
60 отобранных дегустаторов должны приступить к работе уже с 30 сентября 2018 года, однако прежде они пройдут трехмесячный курс тренировки обоняния и вкусовых ощущений. Их также обучат профессиональной терминологии для дальнейшего описания своих впечатлений от тестируемых продуктов. Но есть каждый день сладкое не придется, дегустировать шоколадные изделия надо только два раза в неделю по два часа.
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