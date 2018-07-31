Про творчество Андрея Дементьева поговорили в Кузьминках 

В ТЦСО «Кузьминки» состоялся час поэзии «Жизнь и творчество Андрея Дмитриевича Дементьева».
Творчество поэта наполнено романтикой и состраданием. Из-под его пера вышли строки, призывающие вспомнить первого учителя («Не смейте забывать учителей»), отпускать выросших детей («Не обижайтесь на детей»), достойно встречать старость («Быть стариками — не простая штука»). Провели мероприятие участники проекта «Московское долголетие» Федикин Александр Семенович и Полякова Надежда Анатольевна. Они невероятно точно передали все эмоции и чувства, которые были заложены в произведениях Дементьева. Зрителям удалось полностью погрузиться в жизнь и творчество Андрея Дмитриевича, прочувствовать ритм поэта и взглянуть на него с другой стороны. (ис)