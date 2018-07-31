Не съел сам — отдай другому: правила российского фудшеринга

Продуктам не первой свежести нашли применение. В России набирает популярность новое движение добровольцев — фудшеринг.

Кулинарный фестиваль. Проходим ряды, где жарится утка и томятся деликатесы, и вдруг вопрос, который на этом «празднике желудка» звучит неожиданно…

— Не хотите ли Вы отдать нам еду, которую бы выкинули? — спрашивает посетитель.

И что удивительно, продавцы идут навстречу.

— Это — шаурма у нас с мраморной говядиной. А это — лосось-гриль, — щедро делится продавец.

Новое, но модное, движение «Фудшеринг» обретает последователей в России.

— Чурас — испанский пончик! — предлагают другие продавцы.

— Отлично, обязательно пригодится! — благодарит покупатель.

А начиналось все в Германии. Немцы словно спохватились: мы так много едим, но так мало съедаем. Во всем мире ежегодно выбрасывается полтора миллиарда тонн вполне пригодных продуктов. Так почему бы ресторанам и кафе не делиться с нуждающимися?

— Человек должен получать удовольствие от еды, не принося вред планете, делясь этой едой с другими людьми. Мы говорим о том, что еда объединяет людей, — считает арт-директор кулинарного фестиваля Анита Фазли.

— Если чуть-чуть морковка кривая, яблочко, в магазинах это сразу отбраковывается, скажем, так. И вот статистика, я знаю, что в Америке половина еды выбрасывается фермерами, потому что она не востребована супермаркетами и гипермаркетами. При этом много людей голодает, — говорит совладелец организации быстрого питания Виталий Смирнов

Получается почти безотходное производство: и люди сыты, и продукты целы. В среднем, у такой вот стандартной точки общепита остается порядка пятидесяти порций, которые уважающий себя производитель не оставит на завтра и готов делиться ими со всеми нуждающимися. И таким вот образом, движение фудшеринг за два с небольшим года спасло больше 200 тонн еды.

— Мы же отдаем очень много хлеба. И это иногда бывает спасателей на двадцать и даже больше. И, конечно, они все радуются, потому что там детям достаются булочки! Хлеб у нас очень вкусный, потому что партнеры прекрасные все, — делится опытом координатор движения «Фудшеринг» в Москве Елена Судакова.

Квартира Елены сейчас — словно продовольственная база. Морковь, перец, лайм, хлебные изделия — чего только не удалось спасти! Даже деликатесы всучили.

— Это немножко фарша и мидии. Мидий нам отдали килограммов так пятьдесят, — показывает Елена.

Правда, активисты стараются брать овощи и хлеб — это безопасно. Когда собирается внушительное количество продуктов, объявляют в социальных сетях: приходите, забирайте. И долго еда не залеживается.

— Мы — многодетная семья у нас трое детей. И, конечно, порой бывает трудно. Конечно, это большая помощь. Можно получить различные продукты, которые актуальны в большой семье, — говорит многодетная мать Светлана Бочина.

Сегодня Елена смогла накормить, как минимум, пять семей. Часть спасенной еды передается службам, которые помогают бездомным. Фудшеринг все разрастается, добровольцев становится больше. А значит, реально нуждающихся, недоедающих — меньше. Такой круговорот добра.