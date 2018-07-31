Новая книга Дины Рубиной «Рябиновый клин» выйдет в сентябре

МОСКВА, 31 июля. / ТАСС /. Первая часть трилогии «Наполеонов обоз» роман «Рябиновый клин» выходит в издательстве «Эксмо» в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба издательской группы ЭКСМО-АСТ.

"Образ рябины — традиционный для русской литературы. Но Дина Рубина добавляет к уже имеющейся многомерности образа новое смысловое измерение: ветер не разносит ягоды рябины — они для этого слишком тяжелы, поэтому они падают рядом с деревом, где и вырастают новые деревья, образуя тот самый рябиновый клин, который становится местом встречи героев и поэтическим символом первой книги романа «Наполеонов обоз», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сюжету книги Аристарх Бугеро, адъютант и переводчик, предок героя романа Сташека Бугрова, сопровождает исчезнувший «Золотой» обоз Наполеона. Прапрадед нашего героя, отступая с армией Наполеона, оказывается в ловушке и остается в России. В конце концов он женится на русской женщине, дает начало роду с фамилией «Бугров», но память об исчезнувших драгоценностях продолжает храниться и передаваться в памяти потомков, обрастая неправдоподобными деталями, превращаясь в семейный анекдот до тех пор, пока в повествовании не возникает реальный ключ от некоего сейфа, на брелоке которого выбиты несколько цифр и название: «Дрейфус и сыновья».

Дина Рубина — автор романов, повестей, рассказов, эссе. Лауреат премии «Большая книга» (2007), многочисленных российских и израильских литературных премий. Книги Дины Рубиной переведены на множество языков, включая английский, немецкий, итальянский, французский, вьетнамский, польский, болгарский, эстонский, датский и другие. По мотивам ее произведений сняты фильмы «Любка» (2009), «Двойная фамилия» (2006), «На Верхней Масловке» (2006) и другие.