Ещё
Новая книга Дины Рубиной «Рябиновый клин» выйдет в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Новая книга Дины Рубиной «Рябиновый клин» выйдет в сентябре 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Первая часть трилогии «Наполеонов обоз» роман «Рябиновый клин» выходит в издательстве «Эксмо» в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба издательской группы ЭКСМО-АСТ.
"Образ рябины — традиционный для русской литературы. Но Дина Рубина добавляет к уже имеющейся многомерности образа новое смысловое измерение: ветер не разносит ягоды рябины — они для этого слишком тяжелы, поэтому они падают рядом с деревом, где и вырастают новые деревья, образуя тот самый рябиновый клин, который становится местом встречи героев и поэтическим символом первой книги романа «Наполеонов обоз», — говорится в сообщении пресс-службы.
По сюжету книги Аристарх Бугеро, адъютант и переводчик, предок героя романа Сташека Бугрова, сопровождает исчезнувший «Золотой» обоз Наполеона. Прапрадед нашего героя, отступая с армией Наполеона, оказывается в ловушке и остается в России. В конце концов он женится на русской женщине, дает начало роду с фамилией «Бугров», но память об исчезнувших драгоценностях продолжает храниться и передаваться в памяти потомков, обрастая неправдоподобными деталями, превращаясь в семейный анекдот до тех пор, пока в повествовании не возникает реальный ключ от некоего сейфа, на брелоке которого выбиты несколько цифр и название: «Дрейфус и сыновья».
Дина Рубина — автор романов, повестей, рассказов, эссе. Лауреат премии «Большая книга» (2007), многочисленных российских и израильских литературных премий. Книги Дины Рубиной переведены на множество языков, включая английский, немецкий, итальянский, французский, вьетнамский, польский, болгарский, эстонский, датский и другие. По мотивам ее произведений сняты фильмы «Любка» (2009), «Двойная фамилия» (2006), «На Верхней Масловке» (2006) и другие.
ТАСС: последние новости
Московский Кремль закроется для туристов на несколько часов 28 июля В Москве проходит прощание с Войновичем Улицы Манежная, Волхонка и Знаменка станут пешеходными в День 1030-летия Крещения Руси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Самые страшные фильмы2
Видео
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съемочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение