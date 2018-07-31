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«Московская смена» не дает скучать измайловской детворе
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«Московская смена» не дает скучать измайловской детворе 

Управа района Измайлово города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Насыщена впечатлениями и эмоциями жизнь ребят, кто проводит свои летние дни в городском лагере Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово» в рамках программы «Московская смена».
Для измайловских подростков организаторы каждый день предлагают увлекательные поездки и мастер-классы. Вот и на минувшей неделе ребятам некогда было скучать. Сначала они знакомились с историей почтовой службы, посещали тематические музеи и главный столичный Почтамт. На смену знаниям по истории пришли радужные брызги воды и несмолкаемый смех. Но ведь и не могло быть иначе в аквапарке «Карибия». Там от души поплескались, прокатились на ватрушках с водных горок, наплавались и малыши, и ребята постарше.
Контактный зоопарк «Страна Енотия» пришел на смену активным физическим развлечениям. Тут ребята встретились с любопытными енотами, не упускающими возможность поклянчить у посетителей хотя бы что-нибудь, погладили доброжелательную лису и общительных козочек, почесали ушки кроликами и поиграли в гляделки с совой.
Панда-парк в Измайлове показал все, на что ребята способны — силу, ловкость, смекалку и смелость. Они восторженно окунулись в спортивные испытания, адреналин бил через край, и ликующие возгласы еще долго были слышны в Измайловском парке.
Но не только впечатления дарят организаторы юным москвичам, но и проводят просветительские лекции, интерактивные занятия на важные темы: Толерантность, Общение без конфликтов, Правильное обращение с деньгами, Уважение в семье и многие другие. С июля в игровой форме проходят уроки, призванные снизить детский травматизм, обучить подростков основам собственной безопасности.
И все это — лишь неделя лагерной жизни ребят. Впереди еще масса впечатлений и удовольствий, радости и приключений. «Московская смена» продолжается.
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