На измайловской опушке собрались принцессы Лета

Обычный день не предвещал ничего особенного, но на площадке детсада школьного комплекса №2094 района Измайлово творились чудеса.

Настоящие принцессы собрались в среду, 25 июля, для участия в различных конкурсах и соревнованиях и, наконец, решить, кто же из них самая-самая летняя. На конкурс пришли принцессы Ягод, Дождевых капель, Пчел, Фруктов, Цветов, и даже принцесса Бабочек не заставила себя ждать. Царевны соревновались вместе со своими помощниками в невероятных творческих конкурсах. Они пели песни, танцевали до упада, играли на музыкальных инструментах.

Жители этой сказочной опушки, самые маленькие воспитанники дошкольного отделения, в промежутках между такими сложными состязаниями играли в задорную детскую игру «Солнышко и дождик». Когда же дождик убежал, а Солнышко осветило полянку, где собрались дошколята, зазвучала музыка и к детворе прискакали солнечные зайчики-мальчики. Они задорно плясали, так, что даже старички-лесовички пустились в пляс вместе с ними. Все наслаждались чудесным летним днем и даже принцессы помирились, решив, что каждая из них и есть настоящая принцесса Лета. Праздник удался на славу, и все малыши ушли домой с подарками.