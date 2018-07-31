Музей «Торум Маа» отметит Международный День коренных народов мира

9 августа в музее «Торум маа» пройдет интерактивный выставочный проект «Ма ай мирием», посвященный Международному Дню коренных народов мира. Праздник начнется в 14:00. Вход для гостей свободный.

Проект «Мой маленький народ» порадует югорчан выступлением этно-рок певицы Веры Кондратьевой, фольклорных коллективов и исполнителей из муниципальных образований Югры. Традиционно на площадке музея под открытым небом пройдет мастер-классы по изготовлению предметов из природных материалов (циновка, кукла из листьев, оберег из бересты и др.)

Кроме того, выставочный проект «Человек из рода Бобра» из цикла «История семьи в истории страны — след прожитой жизни» будет посвящен 70-летию хантыйского писателя и общественного деятеля Еремея Айпина.

Гости также смогут посетить этнографические посиделки «Мне свыше была дана идея… », посвященные памяти венгерского исследователя-этнографа, фольклориста, филолога Евы Шмидт. Для наиболее активных посетителей Федерация этноспорта Югры» приготовила программу национальных видов спорта «Этностарты».