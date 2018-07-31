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Главным критерием госзакупок в сфере детского отдыха станет качество
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Главным критерием госзакупок в сфере детского отдыха станет качество 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Совете Федерации разрабатывают поправки, которые позволят производить госзакупки в сфере детского отдыха, исходя из качества, а не дешевизны предложений поставщиков, чтобы дети в оздоровительных лагерях получали только качественные товары и услуги, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
По его словам, в дальнейшем будет необходимо пересмотреть закон о госзакупках в целом, чтобы в любой сфере для государственных нужд можно было привлечь поставщика, который обязуется выполнить услугу качественно и в срок, а не по самой низкой стоимости.
«Такой подход подтверждён и в Государственной Думе, и в Правительстве. Когда в Совете Федерации выступал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, я задал ему вопрос, считает ли он, что приоритетом должна являться не цена, а качество работы и её исполнение в срок. И он выразил своё согласие с этим не только устно, но и письменно», — сказал сенатор «Парламентской газете».
Сегодня в законе предусмотрено, что, осуществляя закупки, государственные организации должны руководствоваться тем, насколько дешево обойдётся товар, услуга или работа. Выбирая предложения конкурсантов с наименьшей стоимостью, можно снабдить детей в оздоровительных лагерях некачественными товарами и услугами, считает сенатор. Поэтому в первую очередь Комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности планирует внести в законодательство поправки, касающиеся именно детского отдыха, а в дальнейшем прорабатывать применение госзакупок в других сферах.
Над изменениями в законе о госзакупках сенаторы начали работать с прошлого года. К ним обратились представители Нижегородского метрополитена, которые указывали на невозможность исполнения закона. Дело в том, что они должны были публиковать конкурсные документы в Интернете, а в них содержалась информация, например, о расположении видеокамер и другой инфраструктуры метро. Показывать её неограниченному кругу лиц представлялось опасным. Тогда сенаторы собрали предложения остальных регионов, в которых есть метрополитен, и предложили поправки в закон, которые впоследствии были приняты. Теперь метрополитен может предоставлять материалы только самим конкурсантам, а не выкладывать их в свободный доступ.
Другими поправками предусмотрели, что ГУПы и МУПы могут производить закупки как юридические лица, а не госструктуры. Первыми к законодателям обратились водоканалы, которых раньше не устраивала длительность процедур конкурса, ведь во время аварийных работ товары и услуги могли понадобиться срочно.
«Когда происходила авария, они не могли быстро закупить реагент, а пока пройдёт 60 дней конкурса, вся округа пьёт некачественную воду. То же самое было с теплоэлектрокомбинатами. Когда у них зимой лопается труба, они тоже не могут ждать 60 дней. А потом ещё придёт поставщик за три копейки и плохо выполняет работы. Поэтому ГУПы вывели в отдельную категорию», — пояснил Андрей Кутепов.
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