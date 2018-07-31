Правила посещения больных в реанимации обнародовала ГКБ им. Е. О. Мухина

Правила посещения пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии опубликовала на своем сайте больница имени Мухина. Свод правил можно найти на страничке Отделения реанимации и интенсивной терапии ГКБ им. Е. О. Мухина. на официальном сайте ГБУЗ «ГКБ им. Е. О. Мухина ДЗМ». Посещения больных в реанимационных отделениях санкционированы Государственной Думой Российской Федерации . Конкретные правила посещений поциентов реанимаций разрабатываются администрацией медицинских учреждений. В ГКБ им Е. О. Мухина посетить больного в реанимационном отделении могут только члены семьи: мать, отец, супруг или супруга, взрослые дети. При этом посетители предоставляют на проверку паспорта или другие государственные документы, удостоверяющие личность: свидетельство о браке, свидетельство о рождении и прочие. К одному пациенту одновременно допускается не более двух посетителей. Каждый из них проходит специальный инструктаж и подписывает Памятку для посетителей. Дополнительную информацию можно узнать по телефону больницы: 8 (495) 303-97-54, с 8.00 до 19.00. Фото — ГКБ им. Мухина.