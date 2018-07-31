Ещё
Правила посещения больных в реанимации обнародовала ГКБ им. Е. О. Мухина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Правила посещения больных в реанимации обнародовала ГКБ им. Е. О. Мухина 

Управа района Новогиреево 29 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Правила посещения пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии опубликовала на своем сайте больница имени Мухина.
Свод правил можно найти на страничке Отделения реанимации и интенсивной терапии ГКБ им. Е. О. Мухина. на официальном сайте ГБУЗ «ГКБ им. Е. О. Мухина ДЗМ». Посещения больных в реанимационных отделениях санкционированы Государственной Думой Российской Федерации. Конкретные правила посещений поциентов реанимаций разрабатываются администрацией медицинских учреждений. В ГКБ им Е. О. Мухина посетить больного в реанимационном отделении могут только члены семьи: мать, отец, супруг или супруга, взрослые дети. При этом посетители предоставляют на проверку паспорта или другие государственные документы, удостоверяющие личность: свидетельство о браке, свидетельство о рождении и прочие. К одному пациенту одновременно допускается не более двух посетителей. Каждый из них проходит специальный инструктаж и подписывает Памятку для посетителей.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону больницы: 8 (495) 303-97-54, с 8.00 до 19.00.
Фото — ГКБ им. Мухина.
Управа района Новогиреево: последние новости
Фестивалю «У князя Владимира» ещё не поздно помочь Программу на последний месяц лета подготовил ТЦСО «Новогиреево» Перед началом фестиваля святого князя Владимира в Храме святого Феодора Ушакова состоится литургия и Крестный ход
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Самые страшные фильмы2
Видео
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съемочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение