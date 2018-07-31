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Звездные семьи отпраздновали юбилей Микки Мауса в Москве
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Звездные семьи отпраздновали юбилей Микки Мауса в Москве 

Letidor.ru 19 минут назад
Фото: Letidor.ru
Поздравить знаменитого мышонка пришли российские звезды
В этом году символ студии «Дисней» — веселый мышонок Микки Маус — празднует круглую дату. Ему исполняется 90 лет. В связи с этим с знаменательным событием магазин Disney Игрушки и Центральный Детский Магазин на Лубянке устроили масштабное торжество на прошедших выходных!
Для маленьких гостей торгового центра и их родителей была приготовлена насыщенная программа. Они участвовали в творческих мастер-классах и конкурсах, наблюдали за захватывающими фокусами и световым шоу. Их также ждала демонстрация короткометражных фильмов с Микки в главной роли и трансляция праздничного парада из парка Disneyland в Париже!
Мероприятие посетили такие звезды, как Ольга Кабо (с сыном Витей), Галина Боб (с мужем Сергеем Корягиным и сыновьями Левой и Андрюшей) и Екатерина Шпица (с сыном Германом), Анастасия Гребенкина (с сыном Иваном), Зоя Бербер (с дочкой Надей). На праздник заглянули финалистки передачи «Голос. Дети» Мария Панюкова и Ярослава Дегтярева.
Напоминаем, что развлекательная программа в честь дня рождения Микки Мауса будет проходить на 1 этаже Центрального Детского Магазина каждые выходные с 14:00 до 19:00 (она продлится до 15 сентября).
Фото: Пресс-служба Disney
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