Звездные семьи отпраздновали юбилей Микки Мауса в Москве

Поздравить знаменитого мышонка пришли российские звезды

В этом году символ студии «Дисней» — веселый мышонок Микки Маус — празднует круглую дату. Ему исполняется 90 лет. В связи с этим с знаменательным событием магазин Disney Игрушки и Центральный Детский Магазин на Лубянке устроили масштабное торжество на прошедших выходных!

Для маленьких гостей торгового центра и их родителей была приготовлена насыщенная программа. Они участвовали в творческих мастер-классах и конкурсах, наблюдали за захватывающими фокусами и световым шоу. Их также ждала демонстрация короткометражных фильмов с Микки в главной роли и трансляция праздничного парада из парка Disneyland в Париже!

Напоминаем, что развлекательная программа в честь дня рождения Микки Мауса будет проходить на 1 этаже Центрального Детского Магазина каждые выходные с 14:00 до 19:00 (она продлится до 15 сентября).

Фото: Пресс-служба Disney

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