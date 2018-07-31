В выксунском реабилитационном центре для детей появилась молельная комната

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Пеликан» в Выксе появилась молельная комната. Ее в любое время смогут посещать все воспитанники учреждения. Также здесь будут проходить литургии в честь православных праздников, сообщает местная администрация.

Для того чтобы преобразить бывшее складское помешение в молельную комнату, понадобилось два месяца. Оформлением стен занимались сами дети, а помогала им художница Татьяна Ганина. Правильно расставить церковную утварь взялись сотрудники выксунской епархии. Также содействие оказала благотворительная организация из Москвы «Вознеси сердце».

В освящении комнаты 30 июля приняли участие епископ Выксунский и Павловский Варнава, представители епархии и социальных учреждений округа.

Напомним, исцеляющая от пьянства икона прибудет в Нижний Новгород.

Фото: администрация Выксы