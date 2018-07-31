Блицопрос PEOPLETALK: Снежанна Георгиева о семье, шоу «Холостяк» и Дне шампанского

Совсем скоро, 4 августа, компания «Золотая Балка» проведет в Крыму уже третий ежегодный музыкальный фестиваль #ZBFest, приуроченный к Международному дню шампанского. Снежанна Георгиева, совладелица компании «Золотая Балка», ответила на блицопрос PEOPLETALK и рассказала, что надеть, под какую песню обязательно танцевать и что посмотреть в Крыму.

Больше всего в жизни я горжусь… успехами друзей, добрыми делами моего мужа.

Каждый день я начинаю со… стакана водородной воды.

В моей сумке всегда есть… крем для рук, бальзам для губ, солнцезащитные очки.

Я никогда… не говорю никогда.

Я считаю, что у каждого человека… есть свое главное качество. Рассмотреть это качество — мой личный успех.

Меня часто спрашивают… что я делаю, чтобы быть такой худой. Генетика, спорт, не люблю сладкое, один день в месяц пью воду, ем печеные яблоки.

Мое самое счастливое воспоминание… их много. Я часто бываю счастлива.

В этом году фестиваль будет особенным, потому что… приезжайте 4 августа и увидите все сами.

Я ничего… не жду. Я живу каждый день в полную силу без ожиданий какого-то одного дня в году.

В Крыму обязательно надо побывать… в Балаклаве, Севастополе, шампанерии «Золотая Балка».

На музыкальный фестиваль в Крыму лучше надеть… мини и казаки.

Я точно буду танцевать под песню… под все песни «Агаты Кристи».

Один из участников этого года Егор Крид . В шоу «Холостяк» я… не болела ни за кого, но моя 13-летняя дочь сказала, что все девочки там притворщицы. Я ей верю.

Международный день шампанского лучше отмечать… бокалом игристого «Балаклава».

После фестиваля я планирую… отправиться в отпуск.

Моя жизненная философия… неизменна — да будет нам по вере нашей.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snezhana-georgieva-o-festivale-v-krymu/