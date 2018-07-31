Блицопрос PEOPLETALK: Снежанна Георгиева о семье, шоу «Холостяк» и Дне шампанского 

Совсем скоро, 4 августа, компания «Золотая Балка» проведет в Крыму уже третий ежегодный музыкальный фестиваль #ZBFest, приуроченный к Международному дню шампанского. Снежанна Георгиева, совладелица компании «Золотая Балка», ответила на блицопрос PEOPLETALK и рассказала, что надеть, под какую песню обязательно танцевать и что посмотреть в Крыму.
Больше всего в жизни я горжусь… успехами друзей, добрыми делами моего мужа.
Каждый день я начинаю со… стакана водородной воды.
В моей сумке всегда есть… крем для рук, бальзам для губ, солнцезащитные очки.
Я никогда… не говорю никогда.
Я считаю, что у каждого человека… есть свое главное качество. Рассмотреть это качество — мой личный успех.
Меня часто спрашивают… что я делаю, чтобы быть такой худой. Генетика, спорт, не люблю сладкое, один день в месяц пью воду, ем печеные яблоки.
Мое самое счастливое воспоминание… их много. Я часто бываю счастлива.
В этом году фестиваль будет особенным, потому что… приезжайте 4 августа и увидите все сами.
Я ничего… не жду. Я живу каждый день в полную силу без ожиданий какого-то одного дня в году.
В Крыму обязательно надо побывать… в Балаклаве, Севастополе, шампанерии «Золотая Балка».
На музыкальный фестиваль в Крыму лучше надеть… мини и казаки.
Я точно буду танцевать под песню… под все песни «Агаты Кристи».
Один из участников этого года Егор Крид. В шоу «Холостяк» я… не болела ни за кого, но моя 13-летняя дочь сказала, что все девочки там притворщицы. Я ей верю.
Международный день шампанского лучше отмечать… бокалом игристого «Балаклава».
После фестиваля я планирую… отправиться в отпуск.
Моя жизненная философия… неизменна — да будет нам по вере нашей.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snezhana-georgieva-o-festivale-v-krymu/