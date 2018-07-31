Ещё
Блицопрос PEOPLETALK: Снежанна Георгиева о семье, шоу «Холостяк» и Дне шампанского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Блицопрос PEOPLETALK: Снежанна Георгиева о семье, шоу «Холостяк» и Дне шампанского 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Совсем скоро, 4 августа, компания «Золотая Балка» проведет в Крыму уже третий ежегодный музыкальный фестиваль #ZBFest, приуроченный к Международному дню шампанского. Снежанна Георгиева, совладелица компании «Золотая Балка», ответила на блицопрос PEOPLETALK и рассказала, что надеть, под какую песню обязательно танцевать и что посмотреть в Крыму.
Больше всего в жизни я горжусь… успехами друзей, добрыми делами моего мужа.
Каждый день я начинаю со… стакана водородной воды.
В моей сумке всегда есть… крем для рук, бальзам для губ, солнцезащитные очки.
Я никогда… не говорю никогда.
Я считаю, что у каждого человека… есть свое главное качество. Рассмотреть это качество — мой личный успех.
Меня часто спрашивают… что я делаю, чтобы быть такой худой. Генетика, спорт, не люблю сладкое, один день в месяц пью воду, ем печеные яблоки.
Мое самое счастливое воспоминание… их много. Я часто бываю счастлива.
В этом году фестиваль будет особенным, потому что… приезжайте 4 августа и увидите все сами.
Я ничего… не жду. Я живу каждый день в полную силу без ожиданий какого-то одного дня в году.
В Крыму обязательно надо побывать… в Балаклаве, Севастополе, шампанерии «Золотая Балка».
На музыкальный фестиваль в Крыму лучше надеть… мини и казаки.
Я точно буду танцевать под песню… под все песни «Агаты Кристи».
Один из участников этого года Егор Крид. В шоу «Холостяк» я… не болела ни за кого, но моя 13-летняя дочь сказала, что все девочки там притворщицы. Я ей верю.
Международный день шампанского лучше отмечать… бокалом игристого «Балаклава».
После фестиваля я планирую… отправиться в отпуск.
Моя жизненная философия… неизменна — да будет нам по вере нашей.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/snezhana-georgieva-o-festivale-v-krymu/
Peopletalk: последние новости
Новое признание: Канье Уэст думал о суициде? Планы на выходные 28–29 июля: концерт на крыше, стихи и Том Круз Вера Брежнева и ее очень глубокое декольте на красной дорожке фестиваля «Жара» в Баку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Самые страшные фильмы2
Боярский возвращается в новые «Гардемарины»
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Видео
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съемочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение