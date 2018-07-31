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«Час здоровья» и познавательная программа для детей «Владимир Красно Солнышко» прошли в Ханты-Мансийске
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«Час здоровья» и познавательная программа для детей «Владимир Красно Солнышко» прошли в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В парке имени Бориса Лосева в рамках программы выходного дня культурно-досугового центра «Октябрь» для жителей окружной столицы прошла открытая тренировка на свежем воздухе. «Час здоровья» начался с получасовой тренировки по бегу от женского бегового сообщества Ханты-Мансийска, после чего инструкторы провели бодрящую зарядку. Тренировка завершилась мастер-классом по восточным танцам.
Программу выходного дня продолжило познавательное мероприятие для детей, посвященное 1030-летию Крещения Руси «Владимир Красно Солнышко», в ходе которого специалисты культурно-досугового центра «Октябрь» познакомили ребят с историей Крещения Руси, водили хороводы, а также сыграли в русские народные игры «Ручеек» и «Солнышко». Самые активные участники получили подарки.
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