В День города в Омске воспроизведут баталию лучников

На уникальном фестивале «Служилые люди» в Омске воссоздадут баталии времен XVII-XVIII веков. Об интересных для омичей и гостей города мероприятиях говорили сегодня в международном пресс-центре «МКР-Медиа». Одно из значимых событий этого лета состоится в день города 4 августа — фестиваль «Служилые люди».

— Уникальность фестиваля заключается в том, что мы взяли родную историческую эпоху конца XVII — начала XVIII веков, это время основания Омской крепости, именно этим историческим эпизодом никто никогда не занимался, — говорит руководитель некоммерческой организации «Служилые люди Сибири» Василий Минин. — По большому счету мы открываем новое военно-историческое событие в мире, и то, что увидят посетители фестиваля, туристы — это уникальное историческое явление, столкновение двух эпох — старой средневековой и новой европейской. Баталия, которую мы воспроизведем на фестивале, и будет посвящена столкновению эпох.

Руководитель некоммерческой организации «Служилые люди Сибири» Василий Минин

По словам Минина, все подобные фестивали, которые устраивают в наши дни, проходят мультикультурно, воспроизводя и миксуя эпизоды разных эпох. Организаторы фестиваля в Омске решили взять один эпизод, но объемный и очень интересный, показать зрителям что-то необычное.

— В баталии, которую мы проведем на фестивале, будет участвовать около 80 лучников, которые будут пускать массовые залпы стрел. Можно будет своими глазами увидеть, как такие военные баталии происходили много лет назад, как русские воины в российской имперской армии отстаивали редуты в степи, — говорит Минин.

Кроме того, фестиваль будет интерактивным, чтобы туристы смогли почувствовать, насколько гостеприимны омичи и омская земля, ощутили себя в роли служилого человека. Будут организованы гренадерская площадка, где можно будет побросать гранаты, площадки, где можно будет порубить мечом, пострелять из лука и пушки. После участия на этих площадках каждый сможет получить нагрудный знак, быть зачисленным в Омскую гарнизонную крепость и получить на память приказ о зачислении в гарнизон. По словам Минина, работа по подготовке велась в течение года.

Информацией о фестивале заинтересовались во многих городах России, и многие уже просят записать их на участие во втором фестивале, хотя первый еще даже не состоялся. Вполне возможно, что следующий фестиваль «Служилые люди» из-за большого числа желающих принять в нем участие будет перенесен из Омской крепости на площадку побольше.