Фестиваль «Ратное дело» состоится 5 августа

Организаторы обещают представить образы русского дружинника, европейского рыцаря и ордынского воина в виде костюма, доспехов, макетов вооружения и предметов быта.

Ожидается более 150 участников из России, Израиля и других стран. На фестивальной полнее будет установлено более 50 исторических шатров и палаток. Гости смогут попробовать себя в роли средневекового ремесленника и воина, научатся танцевать средневековые и этнографические танцы, поучаствовать в забавах и турнирах. Детей ждет специальная историческая площадка от Музея Живой Истории «МуЖИ».

Начало праздника в 10 часов, вход свободный.