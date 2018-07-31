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Фестиваль «Ратное дело» состоится 5 августа
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Фестиваль «Ратное дело» состоится 5 августа 

Волга Ньюс 2 часа назад
Организаторы обещают представить образы русского дружинника, европейского рыцаря и ордынского воина в виде костюма, доспехов, макетов вооружения и предметов быта.
Ожидается более 150 участников из России, Израиля и других стран. На фестивальной полнее будет установлено более 50 исторических шатров и палаток. Гости смогут попробовать себя в роли средневекового ремесленника и воина, научатся танцевать средневековые и этнографические танцы, поучаствовать в забавах и турнирах. Детей ждет специальная историческая площадка от Музея Живой Истории «МуЖИ».
Начало праздника в 10 часов, вход свободный.
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