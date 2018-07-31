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Какими видами спорта занимаются самарские пенсионеры
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Какими видами спорта занимаются самарские пенсионеры 

ТРК Губерния 2 часа назад
В Самаре всё больше людей пенсионного возраста выбирают активный образ жизни. По данным Росстата, в стране стабильно каждый год количество возрастных спортсменов-любителей увеличивается на 1,5%. Физические нагрузки все больше привлекают мужчин. Они предпочитают бильярд и настольный теннис. Пенсионеры участвуют в соревнованиях, придумывают свои необычные проекты, дают уроки мастерства детям. Татьяна Пудова пообщалась с возрастными любителями спорта и убедилась, что эти активисты могут и молодежи дать фору.
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