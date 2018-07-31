Дом последней надежды

Как профессиональный музыкант стал священником и основал приют

Юлия Мокрушина Журналист

31 июля 2018

В 50 километрах от Ижевска и 16 километрах от Сарапула лежит небольшой поселок Уральский. В 50-е годы прошлого века он вырос здесь из нескольких деревень благодаря колхозу -"миллионеру". Уральский по тем временам был вполне цивилизованным населенным пунктом — животноводческое хозяйство, собственная школа и магазины, и даже многоэтажные дома — пятиэтажные «хрущевки». Все изменилось в 90-е. Колхоз постепенно пришел в упадок, и работы в поселке практически не стало. Местные жители ездят на работу в Сарапул, молодежь уезжает. В 2008 году в Уральском появился единственный на всю Удмуртию благотворительный приют для пожилых и одиноких людей с незатейливым названием «Милосердие». Открыл его при храме Воскресения Христова местный священник — протоиерей Димитрий Курбатов. Сейчас здесь живут больше сорока стариков — тех, кому некуда и не к кому идти.

Из хора в приют

Отец Димитрий стал священником неожиданно. Профессиональный музыкант и певец, он шесть лет вместе с женой проработал в Музыкальном театре Ижевска (сейчас Театр оперы и балета). Пел в хоре, исполнял сольные партии в спектаклях.

Я учился в Алма-Ате в музыкальном училище, познакомился со своей будущей супругой, матушкой Ольгой. Там мы и начали петь в церковном хоре. Я из не самой религиозной семьи, но в детстве бабушка часто в церковь водила. И вот это ощущение — я маленький, высокие своды храма и хор откуда-то сверху — все это, наверное, и повлияло на меня, — улыбается отец Димитрий. — Шесть лет мы с супругой работали в театре, а потом, когда оставили его, приехали в Сарапул, и тоже пели в церковном хоре. В свое время благочинный местный в 1995 году предложил рукоположиться в дьякона. Я тогда побоялся, сбежал от этого предложения в Казахстан. В итоге все равно пришел к тому, что лучше служения и не бывает.

— Димитрий Курбатов, протоиерей

В жаркий будний летний день в поселке тихо, только мухи жужжат. Мы с отцом Димитрием идем по заросшей тропинке к главным воротам приюта. Одноэтажное деревянное здание из толстых бревен, крепкое даже на первый взгляд, раньше принадлежало местной школе. Над входом дата постройки — 1953 год. «Школа отсюда давно переехала в новое здание, а это стояло заброшенным. Церкви выделили здесь одно помещение под храм. Когда я приехал в 2002 году, тут все разваливалось — окна заколочены, на чердаки галки себе приют устроили, с потолка мусор сыплется. С Божьей помощью, постепенно все сделали», — рассказывает отец Димитрий с улыбкой. Он вообще часто улыбается и смеется, и от этого невеселые, в общем-то, рассказы о жизни приюта становятся как-то светлее. В 2006 году местная больница пережила оптимизацию. Под нее попали и так называемые «социальные» палаты, в которых лежали одинокие старики. Деть их было некуда, и соцслужба предложила отцу Димитрию взять их под свое попечение.

У нас с больницей такая чехарда была, непонятно было, то ли закроется, то ли нет. А в больнице социальные палаты — старики со всего района лежали. И в Сарапуле ко мне подходили не раз возле храма бомжи — батюшка, возьмите к себе, жить негде. Так и появилась идея устроить здесь приют для одиноких, бездомных и тех, кому некуда идти. Идея была — создать что-то наподобие монастыря, общину, чтобы не только о теле, но и о душе думать. Я написал прошение в администрацию района, с просьбой передать под эти цели здание, школе-то его держать на балансе невыгодно. Они согласились. Два года еще строительные работы шли, мы в 2008 году только открылись. Сначала один класс переоборудовал на три комнаты, практически сразу они оказались заняты — из больницы людей перевели сюда, уральские кое-кто попросились. А потом как только места появлялись, они сразу же заполнялись.

— Димитрий Курбатов, протоиерей

Дом для стариков

Отец Димитрий показывает мне хозяйство приюта. Здесь есть свой огород, держат кур, поросят, теленка. За десять лет, что существует приют, старое здание преобразилось — оборудовали комнаты, устроили ванную и туалет, кухню, поставили стиральные машины.

Сейчас в приюте живёт сорок человек, пятнадцать из них — лежачие. Ухаживают за ними около десяти сотрудников-волонтеров — кроме отца Димитрия и его супруги, матушки Ольги, здесь трудятся несколько нянечек, сторож, поварихи, уборщица. Работают в основном женщины, они же берут на себя заботы по кормлению и поддержанию стариков в чистоте. Заходим внутрь. В доме удивительно чисто, нет никакого свойственного подобным местам специфического запаха. В светлом просторном холле бывшей школы несколько постояльцев смотрят телевизор.

Мы стараемся, в первую очередь, создавать домашнюю обстановку, — рассказывает священник. — Все вместе обедаем, стараемся покупать бабушкам и дедушкам нашим сладости, гуляем. В воскресные дни и по праздникам у нас службы, но приходит тот, кто может и хочет, никакой «обязаловки» нет. Но вот с алкоголем — нет, сухой закон у нас. Я раньше им позволял по праздникам по бокалу вина, думал — православные люди, ответственные. Конечно, это оказалось совершенно не так. Может и православные, но безответственные точно все! — отец Димитрий смеется так заразительно, что я невольно улыбаюсь тоже. — Вот двое у меня как-то на Пасху напились вина, поссорились и как давай тут бузить. Один слепой, другой, Юра, на коляске. И слепой за Юрой с палкой по всему фойе гонял, а тот от него. Еле я их разогнал! Тогда и сделали постановление — за употребление штраф 500 рублей, курение в комнате, сквернословие — штраф 200 рублей.

Юра — долгожитель приюта, он живет здесь с самого начала. Сам из Сарапула, работал охранником, но попал в беду — лишился ног. Приютил его отец Димитрий. Конечно, люди оказываются в приюте не от хорошей жизни. Кого-то, как парализованную старушку Марию Прокофьевну, привезли сюда родственники, у которых нет возможности ухаживать за ней. Кто-то приходит сам, оставшись без жилья и семьи. Серафима Дементьева уехала из Ижевска в деревню к брату, но тот вскоре умер, а она оказалась на улице. Попросилась в приют. Без дела не сидит — вяжет салфетки, помогает ухаживать за лежачими. — Сложно вам здесь работать? — спрашиваю у санитарки Веры Давлетшиной. — Да что вы, — машет она рукой. — Я в больнице 15 лет проработала, привычная. И с бабушками мне нравится. Своих-то родителей нет давно, вот, за чужими ухаживаю. Всякое бывает, конечно, надо ко всему подход иметь.

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Существует приют уже десять лет исключительно на благотворительные средства. С проживающих берут только за питание и уход — по 500 рублей в день из пенсии. Те, у кого пенсия ниже, платят меньше. Средства на все остальное — коммунальные расходы, лекарства, подгузники для лежачих стариков, оборудование, мебель — отцу Димитрию приходится искать самому. Ни государство, ни церковь ему в этом не помогают. Самая большая проблема, рассказывает он, — с подгузниками. В день их уходит по две пачки, а стоят они недешево.

Мы, наверное, единственный такой частный приют в Удмуртии, с постоянным проживанием. Получается, что мы принимаем людей, и они здесь живут до самого конца, если родственников нет, то и хороним их сами. Благотворители, слава Богу, помогают, без них совсем туго было бы, — вздыхает он.

Деревянное здание дома милосердия не раз уже вызывало нарекания у пожарных — учебную эвакуацию приходится проводить регулярно. Поэтому сейчас отец Димитрий собирается расширяться — местная больница отдала приюту в аренду половину своего первого этажа. Здесь будет отделение для лежачих больных, на 25 мест. Пока идет ремонт, но уже вскоре потребуются кровати, стиральная машина, плита, водонагреватель, постельное белье. Уже собираясь уезжать, решаюсь спросить у отца Димитрия, не жалеет ли он, что жизнь его сложилась таким образом? «Нет, не жалею, — улыбается он. — Крест нелегкий, но я там, где мне должно быть».

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