Вешняковцы выступили в Екатерининском парке 

Получатели социальных услуг вешняковского психоневрологического интерната № 26 стали участниками необычного марафона «Безграничные реальности», который прошёл в Екатерининском парке.
Мероприятие продолжалось два дня, на него собрались люди с ограниченными возможностями здоровья из Москвы и Подмосковья. На площадке «Поющий форум» выступали вокалисты-любители, за ними внимательно наблюдали профессиональные музыканты, чтобы выявить лучших и взять их под своё наставничество.
Вешняковец Михаил Ткаченко очень эмоционально представил песню «Счастье» и заслужил настоящий шквал аплодисментов. А Сергей Гоняшин исполнил композицию «Русская земля» на патриотическую тематику.
Оба вокалиста были награждены за участие музыкальными статуэтками и благодарственными письмами.
После выступления вешняковцы также осмотрели и другие площадки, где размещались творческие лаборатории, устраивались технические и спортивные активности.