Вешняковцы выступили в Екатерининском парке

Получатели социальных услуг вешняковского психоневрологического интерната № 26 стали участниками необычного марафона «Безграничные реальности», который прошёл в Екатерининском парке.

Мероприятие продолжалось два дня, на него собрались люди с ограниченными возможностями здоровья из Москвы и Подмосковья. На площадке «Поющий форум» выступали вокалисты-любители, за ними внимательно наблюдали профессиональные музыканты, чтобы выявить лучших и взять их под своё наставничество.

Вешняковец Михаил Ткаченко очень эмоционально представил песню «Счастье» и заслужил настоящий шквал аплодисментов. А Сергей Гоняшин исполнил композицию «Русская земля» на патриотическую тематику.

Оба вокалиста были награждены за участие музыкальными статуэтками и благодарственными письмами.

После выступления вешняковцы также осмотрели и другие площадки, где размещались творческие лаборатории, устраивались технические и спортивные активности.