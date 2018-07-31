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«Слабое звено» проспекта Мира: ремонтировать ограждения будут ивановцы
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«Слабое звено» проспекта Мира: ремонтировать ограждения будут ивановцы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромичи заметили: что-то странное происходит с проспектом Мира. На красивом бульваре в центральной части города, который растянулся на два квартала, не хватает множества секций металлических ограждений. Счет пропавших или разбитых «звеньев», от которых осталось меньше половины, идет на десятки. Корреспондент портала K1NEWS.RU специально прошелся по проспекту, считая пропавшие или разбитые секции, и таких мест оказалось 44. Как номер региона.
Бульвар, огороженный металлическими решетками, тянется на два квартала и состоит из трех частей. Часть, где не хватает наибольшего количества металлических секций ограждения, находится как раз напротив Дворянского собрания и драматического театра. В этой части не хватает более двадцати секций.
В апреле 2018 года появилась информация о том, что ограждения отремонтируют. На это потребуется 4,5 миллиона рублей. Подрядчик, как нам удалось узнать в администрации города, уже определен. Конкурс выиграла ивановская компания ООО «ПК Роспроект». По информации комитета городского хозяйства, работы планируют начать уже на этой неделе — приступят к покраске старых элементов ограждений. Недостающие «звенья», кстати, уже отлиты. Вероятно, их смонтируют после Дня города.
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