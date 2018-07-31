Шоумен и политик Шварценеггер: безумные выходки «Железного Арни»

Арнольд и хорьки

В фильме «Детсадовский полицейский» (это, кстати, его любимый фильм), Шварценеггер снимался вместе с хорьком. Зверек произвел на Арни неизгладимое впечатление — он завел у себя дома парочку пушистых друзей, а заняв пост губернатора Калифорнии, стал продвигать закон по легализации хорьков в качестве домашних животных.

Кадр из фильма

Арнольд и блондинки

«Иногда, когда ты видишь блондинку с замечательными сиськами и божественной задницей, ты думаешь: ну, она, должно быть, очень глупая, потому что кроме этого ей нечего предложить людям. В большинстве случаев это так»

Арнольд и маленькая вареная макаронина

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или сделаете с ним селфи», − публично заявил Арни. Как говорил один мультипликационный герой, главное «не держать в себе».

Несколько дней назад на одном из кабельных каналов американского телевидения появился ролик, в котором Шварценеггер, сидя в танке, давит роскошный лимузин. Как позже оказалось, видео было снято по заказу одной из программ, а танк — личная собственность гостя: кто-то держит в гараже «порш», а у Арни M47 Patton II, весом в 50 тонн. Раньше этот танк стоял в музее, потом актер перевез его поближе к дому.

Арнольд и спальный мешок

В 2014 году в Колумбусе, штат Огайо, был открыт памятник Арнольду Шварценеггеру. Как-то Арни решил навестить своего бронзового двойника, но не нашел свободных мест в соседнем отеле. Тогда он улегся в спальном мешке прямо у подножия статуи, а потом разместил соответствующее фото в Сети, с подписью «Как изменились времена».

Фото: instagram.com Арнольд и деньги

«Деньги не делают вас счастливее. У меня сейчас 48 миллионов, и я также счастлив, как и тогда, когда у меня было 50 миллионов».

Арнольд и будущее Америки

больше по теме

Растроганный Арнольд Шварценеггер поблагодарил поддержавших его после операции поклонниковНесмотря на то, что по американским законам, Арнольд Шварценеггер никогда не сможет занять пост президента (он родился в Австрии), примерно четверть американцев гипотетически готовы поддержать его кандидатуру. И Арни не теряет надежды — недавно он объявил о возвращении в большую политику, и намерении участвовать в выборах в сенат Конгресса. «Доналд, — обратился он к своему потенциальному сопернику — У меня есть отличная идея: почему бы нам не поменяться ролями?»