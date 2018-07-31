Картина маньяка Чарльза Мэнсона, написанная и описанная им в тюрьме в припадке бешенства, выставлена в музее в Лас-Вегасе

Американский актер, исследователь паранормальных явлений, ведущий передачи о поисках привидений Зак Баганс приобрел для своего музея в Лас-Вегасе новый экспонат.

The Haunted Museum

Зака Баганса уже имеет в своей коллекции несколько вещей знаменитого маньяка Чарльза Мэнсона , который

скончался

в ноябре 2017 года в тюрьме американского штата Калифорния на 84 году жизни. Среди них — поделки из туалетной бумаги и нижнего белья, за изготовлением которых Мэнсон коротал тюремный досуг, а также его зубные протезы, украденный из душа, пока Мэнсон мылся.

Теперь коллекция предметов, принадлежавших убийце, и называемых «murderabilia» (от англ. «memorabilia» — предметы коллекционирования и «murder» — убийство. — Прим. ред.), пополнилась холстом кисти Чарльза Мэнсона. Эта небольшая картина в стиле абстракционизма не имеет никакой художественной ценности и примечательна не тем, что сам Мэнсон ее писАл, а тем, что он на нее пИсал.

Владелец музея Зак Баганс сообщил, что полотно, которое он приобрел за 2500 долларов, до сих пор источает запах урины знаменитого маньяка, сообщает. Знаменитый узник тюрьмы Коркоран будто бы в припадке ненависти и бешенства помочился на картину — так ему не понравилось его же творение. Баганс отметил, что впечатление от этого грубого произведения Мэнсона настолько жуткое, что оно достойно быть выставлено в его музее, так как просто пышет ненавистью, да к тому же еще и смердит.

Charles Manson's Pee-Covered Painting Headed to Haunted Museum https://t.co/zcsW40JIDc

— TMZ (@TMZ) 31 июля 2018 г.

Чарльз Миллз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в Цинциннати, штат Огайо (США). После того как его мать осудили за вооруженное ограбление, он жил у родственников. Когда в 1942 году мать освободилась, то отдала Мэнсона под опеку государства: он находился в специальных учреждениях.

В 1955 году Мэнсон женился на 17-летней Розали Джин Уиллис, и пара переехала в Лос-Анджелес. За пересечение штата на угнанной машине получил три года испытательного срока, а после повторного правонарушения попал в тюрьму. Родив ребенка, Розали бросила мужа и уехала из города. Освободившись из тюрьмы, Мэнсон стал сутенером. Второй раз женился на Кэнди Стивенс, но после того как снова попал в тюрьму, супруга также подала на развод.

В марте 1967 года он вышел из тюрьмы и отправился в Сан-Франциско. Там под впечатлением от слета хиппи Summer of Love ("Лето любви"), который собрал в Сан-Франциско около 100 тысяч человек, Мэнсон резко меняет свой образ: отращивает длинные волосы и стремится быть похожим на Иисуса Христа . Причем в речах Чарльза цитаты из Библии перемежаются выдержками из песен культовой группы The Beatles. В Сан-Франциско он познакомился с Мэри Бранер, которая и стала первым членом будущей «Семьи Мэнсона». В течение нескольких лет, путешествуя по штату, Мэнсон собирал вокруг себя единомышленников.

На территории старого ранчо, которое ранее использовали кинематографисты для съемок, Мэнсон основал коммуну хиппи под названием «Семья». Ему удалось привлечь десятки поклонниц. Коммуна, в которой были разрешены свободные сексуальные отношения и употребление наркотиков, больше напоминала секту, а сам Мэнсон пользовался непререкаемым авторитетом.

9 августа 1969 года Чарльз Мэнсон вместе с членами своей коммуны хиппи напал в Лос-Анджелесе на супругу режиссера Романа Полански — 26-летнюю актрису Шэрон Тэйт. Преступники проникли в ее особняк и нанесли женщине, находившейся на девятом месяце беременности, 16 ножевых ранений. Убийцы также вырезали знак «Х» на животе жертвы.

В момент расправы в доме актрисы находились еще четыре человека, которые тоже были зарезаны или застрелены преступниками. Среди погибших оказалась девушка из семьи крупных производителей кофе Абигайль Фолгер и известный парикмахер-стилист Джей Себринг. Перед тем как покинуть место расправы, злоумышленники написали кровью на входной двери слово «Pig» ("свинья").

Уже следующей ночью банда обезумевших хиппи проникла в дом владельца магазина и его жены. Потерпевшие Лено и Розмари Лабьянка были зарезаны в своем жилище. Затем преступники использовали кровь жертв, чтобы оставить надписи на стенах и холодильнике: Rise ("восхождение"), Death to Pigs ("смерть свиньям") и Helter Skelter ("кавардак"). Последняя надпись, вероятно, намекала на одноименную песню группы The Beatles, которая была очень популярна в кругах хиппи.

Чарльз Мэнсон мечтал стать знаменитым музыкантом и превзойти по славе группу The Beatles. Он также был одержим идеей, что в песне «Helter Skelter» содержится тайное послание о приближающейся мировой войне между белой и черной расами. Мэнсон полагал, что совершенные им убийства станут началом апокалипсиса, а ему будет уготована ключевая роль в спасении европеоидов от уничтожения.

В ходе расследования Чарльза Мэнсона уличили еще и в убийстве Гэри Хинмена, совершенном в июле 1969 года.

Самая молодая из последовательниц Мэнсона Лесли Ван Хаутен утверждала, что Чарльз «промыл девушкам мозги», вдохновенно цитируя Библию, группу The Beatles, говоря о необходимости разжечь огонь революции.

Даже когда Мэнсон попал в тюрьму, многие опасались подпасть под его влияние. Например, актер Рэйлсбэк в 2004 году признался, что отказался встречаться с Чарльзом именно по этой причине. Изучить характер своего героя артист предпочел по книге, а не вживую.

После судебного разбирательства в 1970 году маньяка Мэнсона и трех его сообщниц приговорили к смертной казни, однако они избежали смерти благодаря введенному в 1972 году мораторию — Верховный суд заменил смертную казнь в газовой камере на пожизненное заключение. Во время судебного процесса Чарльз Мэнсон выцарапал себе на лбу знак свастики.

Более десяти раз Мэнсон подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему отказывали. Комиссия по УДО пришла к выводу, что осужденный не приложил достаточных усилий для исправления. Так, в октябре 2011 года в камере Мэнсона было обнаружено «самодельное оружие». Кроме того, за трехлетний период у заключенного дважды находили мобильные телефоны, которыми запрещено пользоваться осужденным.

В искусстве Мэнсон стал воплощением зла, однако спустя десятки лет этот образ стал более карикатурным. В 1998 году маньяку была посвящена серия мультфильма South Park под названием «С Рождеством Христовым, Чарли Мэнсон!»