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Канал «Пятница!» покажет, как «Ревизорро» побывала в Новороссийске и Туапсе
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Канал «Пятница!» покажет, как «Ревизорро» побывала в Новороссийске и Туапсе 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Передача выйдет в эфир 31 июля в 19.00  Канал «Пятница!» покажет, как «Ревизорро» побывала в Новороссийске и Туапсе.
Курортный сезон «Ревизорро» на телеканале подходит к концу. Последними городами инспекции Настасьи Самбурской станут Новороссийск и Туапсе. Ведущие, а к Самбурской присоединится бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Маша Болотова, выяснят, на каком уровне находится местная сфера обслуживания.
Они проинспектируют торговые точки, а также проверят элитный ресторан, столовую, привокзальное кафе.
Передача выйдет в эфир 31 июля в 19.00.
Напомним, «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» побывал в мае в Краснодаре.
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