Канал «Пятница!» покажет, как «Ревизорро» побывала в Новороссийске и Туапсе

Передача выйдет в эфир 31 июля в 19.00 Канал «Пятница!» покажет, как «Ревизорро» побывала в Новороссийске и Туапсе.

Курортный сезон «Ревизорро» на телеканале подходит к концу. Последними городами инспекции Настасьи Самбурской станут Новороссийск и Туапсе. Ведущие, а к Самбурской присоединится бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Маша Болотова, выяснят, на каком уровне находится местная сфера обслуживания.

Они проинспектируют торговые точки, а также проверят элитный ресторан, столовую, привокзальное кафе.

Передача выйдет в эфир 31 июля в 19.00.

Напомним, «Орел и Решка» на телеканале «Пятница!» побывал в мае в Краснодаре.