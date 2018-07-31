Работники столовой саратовского правительства рассказали, как кормят министров за свой счет

Сотрудники ГУП «Губернское», которое обеспечивает работы столовой правительства Саратовской области и нескольких ведомственных буфетов, иногда вынуждены покупать продукты для министров на личные деньги. Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» они рассказали на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что ГУП задерживает зарплаты и социальные выплаты. Губернатор Валерий Радаев поручил создать рабочую группу для проверки жалобы работников столовой о невыплате заработанных денег. Комиссию возглавил управляющий делами правительства области Павел Точилкин . Общественности результаты работы комиссии не представили, но наши источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что людям выдали по три тысячи рублей.

«При этом, по словам инсайдеров, ГУП обеспечивает губернатора трехразовым питанием. Продукты для его довольствия закупаются спецзаказом, блюда готовятся отдельно от общего меню. Часто главе региона обеспечивают постное либо иное диетическое питание, иногда он проявляет интерес к гурманству. Министры довольствуются общим меню, но обслуживаются в специальном министерском зале. Рассказывают, что бывают и капризы: одному высокопоставленному чиновнику вдруг захочется сальца, другому — свежего молока», — выяснила наш корреспондент.

При этом иногда продукты, которых в меню нет, приходится покупать самим сотрудникам. Сейчас работники убыточного ГУП «Губернское» ожидают сокращений на предприятии, хотя в сентябре в правительстве традиционно проходит много банкетов.

О ценах и еде в столовой правительства Саратовской области, а также о положении местных работников, читайте в статье «Как чиновники объели своих поваров. Почему в Саратове работникам правительственного общепита задерживают зарплату».