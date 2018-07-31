Ещё
Работники столовой саратовского правительства рассказали, как кормят министров за свой счет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Работники столовой саратовского правительства рассказали, как кормят министров за свой счет 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сотрудники ГУП «Губернское», которое обеспечивает работы столовой правительства Саратовской области и нескольких ведомственных буфетов, иногда вынуждены покупать продукты для министров на личные деньги. Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» они рассказали на условиях анонимности.
Ранее стало известно, что ГУП задерживает зарплаты и социальные выплаты. Губернатор Валерий Радаев поручил создать рабочую группу для проверки жалобы работников столовой о невыплате заработанных денег. Комиссию возглавил управляющий делами правительства области Павел Точилкин. Общественности результаты работы комиссии не представили, но наши источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что людям выдали по три тысячи рублей.
«При этом, по словам инсайдеров, ГУП обеспечивает губернатора трехразовым питанием. Продукты для его довольствия закупаются спецзаказом, блюда готовятся отдельно от общего меню. Часто главе региона обеспечивают постное либо иное диетическое питание, иногда он проявляет интерес к гурманству. Министры довольствуются общим меню, но обслуживаются в специальном министерском зале. Рассказывают, что бывают и капризы: одному высокопоставленному чиновнику вдруг захочется сальца, другому — свежего молока», — выяснила наш корреспондент.
При этом иногда продукты, которых в меню нет, приходится покупать самим сотрудникам. Сейчас работники убыточного ГУП «Губернское» ожидают сокращений на предприятии, хотя в сентябре в правительстве традиционно проходит много банкетов.
О ценах и еде в столовой правительства Саратовской области, а также о положении местных работников, читайте в статье «Как чиновники объели своих поваров. Почему в Саратове работникам правительственного общепита задерживают зарплату».
Свободные новости: последние новости
Как чиновники объели своих поваров. Почему в Саратове работникам правительственного общепита задерживают зарплату СГТУ потратит 668 тысяч рублей на видеоролики для фестиваля «Поехали» Скончался писатель Владимир Войнович
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Самые страшные фильмы2
Боярский возвращается в новые «Гардемарины»
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Видео
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съемочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение