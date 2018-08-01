В Оренбурге ночью пропал 10-летняя девочка

В Оренбурге полицейские ночью нашли пропавшую 10-летнюю девочку.

К правоохранителям за помощью обратился 43-летний оренбуржец, который заявил о пропаже своей дочери. Школьница днем ушла из дома и не вернулась.

Полицейские проверили все места, где могла находиться юная оренбурженка: ТК, парки и т.п. В итоге пропавшую нашли живой и здоровой. С ней проведена профилактическая беседа.