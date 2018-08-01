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В Оренбурге ночью пропал 10-летняя девочка
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В Оренбурге ночью пропал 10-летняя девочка 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские ночью нашли пропавшую 10-летнюю девочку.
К правоохранителям за помощью обратился 43-летний оренбуржец, который заявил о пропаже своей дочери. Школьница днем ушла из дома и не вернулась.
Полицейские проверили все места, где могла находиться юная оренбурженка: ТК, парки и т.п. В итоге пропавшую нашли живой и здоровой. С ней проведена профилактическая беседа.
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, решается вопрос о привлечении матери ребенка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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