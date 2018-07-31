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В Оренбурге полицейские нашли пропавшего 6-летнего мальчика
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В Оренбурге полицейские нашли пропавшего 6-летнего мальчика 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские помогли найти пропавшего 6-летнего ребенка.
31 июля, днем во время патрулирования к правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что у нее пропал внук. По ее словам, ребенок вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
Поиски пропавшего начали наружные службы, волонтеры и личный состав межмуниципального управления, сообщает пресс-служба УМВД региона. В течение 1,5 часов мальчика удалось найти, он жив и здоров.
Полицейские провели с малышом профилактическую беседу.
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