В Оренбурге полицейские нашли пропавшего 6-летнего мальчика

В Оренбурге полицейские помогли найти пропавшего 6-летнего ребенка.

31 июля, днем во время патрулирования к правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что у нее пропал внук. По ее словам, ребенок вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Поиски пропавшего начали наружные службы, волонтеры и личный состав межмуниципального управления, сообщает пресс-служба УМВД региона. В течение 1,5 часов мальчика удалось найти, он жив и здоров.

Полицейские провели с малышом профилактическую беседу.