Роль Пьехи досталась Алисе Фрейндлих

Эдите Пьехе исполнился 81 год. Она прекрасно выглядит и не боится появляться перед камерами — принимает участие в ток-шоу и телепередачах, дает интервью, иногда выступает на сцене. Вот и в честь дня рождения даст праздничный концерт в театре Эстрады имени Райкина.

Певица знаменита много лет. Как это началось, уже никто не помнит, но феномен Эдиты Пьеха невозможно понять вне 50-х годов, времени, когда она впервые вышла на сцену. С фото тех лет публике улыбается высокая, угловатая и несколько нескладная девушка.

На дворе раннее постсталинское время: советские люди живут в беспросветной нищете, эстрада формализована и управляется множеством контролирующих органов. Ничего нельзя, но советские граждане знают, что где-то там, «за бугром», есть другая, заманчивая, яркая, такая притягательная жизнь… К 50-м годам советский проект выдохся и растерял изначальную свирепую энергию, изголодавшимся по нормальной жизни людям хотелось простых мещанских радостей. Эта тяга будет удовлетворена во время хрущевской «оттепели» и брежневского застоя.

Одним из первых признаков наступающих перемен стало появление на советской эстраде ни на кого не похожей польки. Позже Эдита Пьеха будет всячески лелеять свою особость, акцент и нездешнюю элегантность. Это станет важной частью её фирменного стиля. Пьеха родилась во Франции в семье польского гастарбайтера-шахтера. Её отец умер от профессиональной шахтерской болезни, силикоза. От этого же заболевания умер и старший брат.

В СССР она приехала учиться и в университете записалась в хор польского землячества. Чуть позже руководивший студенческим университетским ансамблем консерватории Александр Броневицкий пригласил её в коллектив. В новогоднюю ночь с 1955 на 1956 Пьеха и ансамбль Броневицкого выступали в Ленинградской консерватории. Она четыре раза пела на «бис» польскую песню «Красный автобус» и уже в новый, 1956 год, Пьеха вошла знаменитостью.

Global Look Press/Olga Loskutova

Певица Эдита Пьеха

Затем были успехи, гастроли и лауреатство на международном конкурсе молодежи и студентов. Ансамбль консерватории стал называться «Дружба». В 1959 году его расформировали за пропаганду чуждых советскому народу ценностей — джаз и то, что Пьеха пела с акцентом. Но времена уже были не сталинские и «Дружба» возродилась.

Позже, в хрущёвские и брежневские времена, Пьеха была официально признанной, уважаемой властями, любимой народом певицей. Она первой в СССР спела песню на иностранном языке, первой стала двигаться по сцене, первой заговорила с публикой…

Но такого успеха, как в 50-е, Эдита Пьеха уже не знала. Такие вещи не повторяются.

В 1956 году 19-летняя Пьеха вышла замуж за Броневицкого. Она не только выступала на сцене, но и снималась в кино. Но Броневицкий был ревнивым. В большинстве случаев не разрешал жене сниматься, особенно если актёры-партнёры вызывали у него подозрения. Однажды Пьеху пригласили на главную роль в фильме «Анна и Командор» и выслали ей сценарий, а Броневицкий спрятал его от жены на антресолях. В результате роль досталась Алисе Фрейндлих , а певица узнала об упущенном шансе только несколько лет спустя, когда нашла сценарий.

Она ушла от мужа через 20 лет, оставила его ради офицера КГБ, оказавшегося скрытым алкоголиком. Они развелись. Третий брак тоже оказался неудачным — она рассталась и с сотрудником Администрации Президента России . Личная жизнь певицы не удалась.

Зато Эдита Пьеха стала «звездой», вырастила дочь и внука, построила прекрасный дом под Петербургом. Рядом с особнячком стоит домик в полтора этажа, в нем расположился маленький музей. Там собрано всё, что имеет отношение к эстрадной карьере Пьехи.