Первая леди Башкирии подала в суд на правозащитников

Супруга главы Республики Башкортостан Гульшат Хамитова подала иск в суд на правозащитников Альмиру Жукову и Рамилю Саитову и главного редактора портала ProUfu Рамиля Рахматова. На сайте агентства сообщается, что официальной причиной иска может стать обращение правозащитников к правоохранителям о проверке деятельности фонда «Мархамат», который курирует Хамитова.

Правозащитники утверждают, что фонд неоднократно организовывал концерты звезд российской эстрады, дорогостоящие билеты якобы принудительно заставляли приобретать работников той или иной сферы.

Заседание суда состоится 1 апреля.

Благотворительный фонд «Мархамат» был создан в сентябре 2010 г. для содействия развития благотворительности, оказания комплексной помощи и решения проблем полноценного развития детей, включая детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Республики Башкортостан.