Ещё
Первая леди Башкирии подала в суд на правозащитников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Первая леди Башкирии подала в суд на правозащитников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Супруга главы Республики Башкортостан Гульшат Хамитова подала иск в суд на правозащитников Альмиру Жукову и Рамилю Саитову и главного редактора портала ProUfu Рамиля Рахматова. На сайте агентства сообщается, что официальной причиной иска может стать обращение правозащитников к правоохранителям о проверке деятельности фонда «Мархамат», который курирует Хамитова.
Правозащитники утверждают, что фонд неоднократно организовывал концерты звезд российской эстрады, дорогостоящие билеты якобы принудительно заставляли приобретать работников той или иной сферы.
Заседание суда состоится 1 апреля.
Справка «ФедералПресс»:
Благотворительный фонд «Мархамат» был создан в сентябре 2010 г. для содействия развития благотворительности, оказания комплексной помощи и решения проблем полноценного развития детей, включая детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Республики Башкортостан.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Мордовии пчелы «держат в страхе» жителей села В Иркутске ждут участников на конкурсы детского рисунка и благоустройства придомовой территории Качество ремонта дворов проконтролировал мэр Иркутска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Самые страшные фильмы2
Боярский возвращается в новые «Гардемарины»
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Видео
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съемочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение