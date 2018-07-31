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«Родительская приёмная» Центра «Гелиос» откроется на Старобитцевской
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«Родительская приёмная» Центра «Гелиос» откроется на Старобитцевской 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Работа выездной «Родительской приёмной» намечена на пятницу, 3 августа. Об этом «Гелиос» сообщил на своей фейсбук-страничке.
В этот раз выездная приёмная «Гелиоса» расположится на детской площадке дома 21, корпус 3 по Старобитцевской.
Специалисты Центра «Гелиос» планируют рассказать о социальных услугах, оказываемых в центре, а также о проведении акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе» и о работе стационарного пункта сбора, выдачи, обмена вещей и иных предметов для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот пункт расположен в филиале «Северное Бутово» ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» по адресу: улица Коктебельская, дом 8.
Выездная «Родительская приёмная» откроется в 14.00 и будет работать (ориентировочно) до 16.00.
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