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В Воронежской области прошёл масштабный фестиваль фольклора и ремёсел
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В Воронежской области прошёл масштабный фестиваль фольклора и ремёсел 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Традиционный фест «Русь песенная, Русь православная» принял несколько тысяч гостей. В Воробьёвском районе прошёл традиционный фестиваль фольклора и ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая». Чтобы услышать народные напевы и окунуться в атмосферу уникального праздника в Ломовской парк приехали несколько тысяч зрителей. Среди них побывала и корреспондент «Вести-Воронеж». Зрители фестиваля сразу попадают в атмосферу праздника. На счастье и удачу народные мастера предлагают всевозможные обереги, сувенирные подковы, расписных кукол и кованые колокольчики. Для ценителей игрушек — глиняные свистульки.
— Такое всё родное, близкое, столько людей, вещей народных, просто замечательно! Здесь какая-то такая атмосфера, так поднимается настроение! — поделилась гостья фестиваля Лариса Мохнова. Анна Каракуц привезла на фестиваль прародителя ткацкого станка — на таких деревянных дощечках издавна ткали бисерные украшения и разнообразные пояса. Явиться на люди неподпоясанным ещё лет сто назад считалось тяжким грехом. Да и до сих пор слово «распоясаться» не утратило свой смысл.
— Без пояса — это распоясаться! Без пояса кто ж ходил? Это нечисть без поясов ходит — лешие всякие, водяные, русалки, ну, не люди. Ну, ругали людей этими словами, — рассказывает народный мастер Анна Каракуц. Главная примета будущего счастья — монетка на удачу. Загадать желание и получить заветную чеканку мечтали с давних времен. Только цена за самодельную монетку для мастеров — самоучек была слишком высока.
— Брали такого фальшивомонетчика, сажали его в острог, на монетный двор, где чеканили монеты. И он всю жизнь до конца своих дней чеканил эти монеты! — отметил кузнец Марк Русалимчик. Картины на бересте и вышитые лентами, знаменитые бобровские валенки и вязаные игрушки — от такого разнообразия сувениров со всей области у гостей фестиваля глаза разбегаются. У Ольги Козининой, например, глиняные колокольчики — ангелочки с птицей счастья в руках. У каждого — своя.
13-й фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» посвящен любви к Родине и её истории. На традиционной сцене на воде в исполнении настоящих мастеров самобытного музыкального творчества звучали старинные и современные народные песни, казачьи напевы, барабанный бой и частушки. Вечером на берегу Ломовского пруда в белёных хатах зажглись огни, а на сцене праздник затянулся до самой темноты. На следующий день фестиваль продолжился уже в Воробьевке. Александра Камынина, Максим Вобленко
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