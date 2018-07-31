Архстояние-2018: cвадьба, смех и арт-объекты

Очередной фестиваль «Архстояние» прошёл на минувших выходных в Никола-Ленивце Калужской области. Корреспонденты Sobesednik.ru побывали на, пожалуй, самом интеллигентном оупен-эйре нынешнего лета. Фестиваль ландшафтных архитектурных объектов «Архстояние» именно в этом году стал настоящим антиподом скандально милитаризированного «Нашествия», на котором отказались выступать многие исполнители. В отличие от так называемой «говнарской» публики, едущей любоваться на танчики, призывные пункты и некрасиво стареющих рок-звёзд отечественного разлива, интеллектуальная молодёжь столицы и регионов устремилась в Никола-Ленивец наслаждаться новинками современного ландшафтно-дизайнерского искусства. Тем более что в этом году «Архстояние» вышло далеко за рамки изначальной архитектурной ориентации и проходило под эгидой концепции создания пространства единого спектакля. Завсегдатаи «Архстояния» сразу же после установки палаток обычно направляются к уже культовому объекту «Ротонда», созданному известным архитектором Александром Бродским ещё в 2009 году.

Архитектор Александр Бродский // фото: Elena Corvus

Но и на этот раз «Ротонда Бродского» стала отдельной локацией для нового проекта «БогоБот», предоставляющего всем желающим возможность пообщаться с Создателем.

Ротонда Бродского // фото: Elena Corvus

Как уже водится, Бродский выступил в качестве флагмана «Архстояние» и представил свой новый объект «Вилла ПО-2» — сооружение из типовых бетонных плит, из которых ещё с советских времён обычно делаются унылые заборы многочисленных строек.

Вилла ПО-2 // фото: Elena Corvus

Интересным образом дополнил «бетонную» тему и фотохудожник Александр Крендель, расположив в окрестностях «Виллы» Бродского свою коллекцию примитивистских заборных орнаментов под названием «Прекрасный бетон».

Проект «Прекрасный бетон» // фото: Elena Corvus

Нашлось применение и сооруженному в 2014 году объекту «Ленивый Зиккурат» — именно там расположилась дневная сцена для исполнителей электронной музыки.

«Ленивый Зиккурат» // фото: Elena Corvus

Однако ключевой составляющей фестивальной программы всё же стали перформансы. Наибольший резонанс вызвали «Похороны мухи» Маши Кечаевой и Алексея Каханова. Именно это жутковато-эпатажное действо привлекло внимание федеральных СМИ.

// фото: Elena Corvus

«Солнечный перформанс» Анастасии Беловой проходил в менее эпатирующей минималистской эстетике и символизировал разбор пресловутой мифологической загадки Сфинкса.

// фото: Elena Corvus

Вообще минимализмом была насыщена вся театральная часть программы фестиваля. В буквальном смысле лейтмотивом «Архстояния-2018» стал перформанс «Свадебный пир», организованный Актерской лабораторией Московской школы нового кино под руководством Юрия Муравицкого. Только представьте: на протяжении всех фестивальных дней группа артистов играла типичную свадьбу как в советском колхозе — с тамадой, неустанным баянистом и дурацкими «интересными» конкурсами.

// фото: Elena Corvus

В значительно более мрачной тональности был исполнен перформанс «Сардония Хебра. Заклятие смехом в лесной чаще». В данном случае коллектив артистов представил целый спектакль, основной идеей которого стало исследование природы сардонического смеха, истоки которого лежат в древнегреческой мифологии. При этом всё происходящее по степени своей инфернальной чувственности, передающейся и зрителям перформанса, ассоциировалось скорее с киноработами Дэвида Линча

Перформанс «Сардония Хебра. Заклятие смехом в лесной чаще» // фото: Elena Corvus

Собственно, на каком-то этапе перформанс перерос в хеппенинг: актеры начали непосредственно взаимодействовать со зрителями, осуществляя тактильные контакты, а также смеясь и крича отдельным счастливчикам из публики прямо в лицо.

// фото: Elena Corvus

Ну а те гости фестиваля, которым не хватило дневной программы, могли созерцать в красивом закате действо под названием «Лайков пруд», иронизирующее над тем, как социально-сетевая коммуникация замещает выражение простых человеческих эмоций.

// фото: Elena Corvus

Не обошлось и без танцев до упаду на ночной музыкальной сцене «Архстояния». Ди-джеи и исполнители электронной музыки постарались напомнить не очень молодым людям о рейв-культуре 90-х и в то же время приобщить к таковой нынешнюю продвинутую молодёжь.

// фото: Elena Corvus