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Высокая кухня, эпоха авангарда и шампанское в Петербурге
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Высокая кухня, эпоха авангарда и шампанское в Петербурге 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Летний Санкт-Петербург не требует аккомпанемента — он прекрасен сам по себе: как говорится у нас, журналистов, — и без инфоповода. Сеанс бар-хоппинга на улице Рубинштейна теплым вечером, романтическая вылазка в Петергоф, внеурочное свидание с «Мадонной Литтой» Леонардо да Винчи в 214-м зале Эрмитажа — все это из разряда вечных ценностей. Как и остановка в лучшей гостинице города — «Гранд Отеле Европа».
Солидно, недешево, но уж больно красиво — в том, чтобы вытряхнуться в шесть вечера из бизнес-класса «Сапсана», позволить фирменному черному BMW умчать вас в направлении улицы Михайловской, припасть к ресепшену, где неизменно предложат «бокал шампанского или морс» (выбор очевиден), есть высокий петербургский стиль. А уж если вам посчастливилось поселиться в одном из особых номеров, то и говорить не о чем: вы, как в знаменитой рекламе «Росгосстраха», «все правильно сделали».
Об особых номерах — речь идет о десяти исторических и пяти авангардных люксах. Первые — про имперский шик: антиквариарт, бархатные портьеры, деликатная (как в «Фаберже») или прямо-таки изрядная (как в помпезном «Романове») позолота. Люкс «Достоевский» — само по себе звучит забавно, но классик любил бывать в «Гранд Отеле Европа» — совсем не похож на каморку Раскольникова. Разве только тем, что тоже угловой. Писатель и его герои часто селились именно в угловых апартаментах.
Листаем страницы истории дальше. Эпоха авангарда — и ее спецпредложения. Гигантский люкс «Кандинский» в 170 квадратных метров с кухней и обеденным столом на шестерых — интерьер в духе абстракционизма, но удовольствие более чем конкретное. Крошку «Родченко» (всего-то пятьдесят пять квадратов, да?) можно по-конструктивистски объединить с просторным «Лисицким»: гении графики не в обиде.
А вот если вам ближе ар-нуво, то добро пожаловать в ресторан «Европа», первый из российских, оснащенных электрическими лампочками. Инновационный дух в нем не иссяк, и этим летом шеф-повар полностью переосмыслил меню. Русские блюда в хитрой гастрономической подаче стали еще ярче. Пробежимся по «мастам»: смело берите три яйца с тремя видами икры в икорном баре, сопроводив рюмкой полугара; камчатского краба (куда без него?) на пару или в салате, всевозможные крепы, дакузы и сабле на десерт: они так хороши, что питерцы часто покупают их в отеле «на дом».
Если этого инфоповода для того, чтобы срочно отправляться на www.sapsan-rzd.ru, вам недостаточно, то вот еще пароч— ка: 25 июля в Питере выступает Ник Кейв с The Bad Seeds, 26-29-го числа того же месяца будет отличный фестиваль электроники Present Perfect, а 10 и 14 июля — на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют полуфинал и матч за третье место чемпионата мира по футболу 2018. Говорят, билеты под силу достать разве что Господу Богу. Ну и постояльцам «Гранд Отеля Европа», разумеется.
Опубликовано в журнале SNC №109 — июль/август-2018.
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