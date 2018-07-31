Литературные новинки привезли в библиотеку на Жигулевской

Новые поступления художественной литературы ждут читателей в библиотеке № 112 района Кузьминки.

Так, на книжных полках можно найти следующие книги для самых юных читателей: «Паша и Маша на детской площадке» Юлии Хофманн, «Веселые ведьмочки» Рашеля Шалева, «Про Светлану. Маленькие рассказы» Сергея Баруздина, «Упрямая Берта» Нила Гриффитса. А также классику советской литературы — «Чук и Гек» Аркадия Гайдара и другие произведения.

Новинки доступны по адресу Жигулевская улица, дом 6, корп. 2.

Узнать о наличии книг можно по телефону 8 (499) 722-65-12. (ис)