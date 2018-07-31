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В Чечне обнаружили исторические артефакты XIII-XIV вв. до н. э.
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В Чечне обнаружили исторические артефакты XIII-XIV вв. до н. э. 

ТАСС 49 минут назад
ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Рабочие в ходе строительства автострады в Чечне в селе Бачи-Юрт обнаружили три больших могильника времен Кобанской культуры (позднего бронзового и раннего железного веков) с историческими артефактами приблизительно XIII-XIV вв. до н. э. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"Артефакты нашли рабочие в селе Бачи-Юрт во время стройки федеральной автострады. Они переданы местным специалистам. Среди находок — мужские, женские украшения, плоские стрелы, наконечники, подвески и ножевидные пластины, датированные примерно XIII-XIV веками до нашей эры", — отметили в пресс-службе.
Ранее в фонд Национального музея Чечни были возвращены экспонаты, вывезенные из региона во время военных действий. В их числе древний топор V-VI веков до нашей эры, чаша из коллекции инженера Российской империи Полозова и разные сосуды, стрелы, фибулы и подвески. Они были обнаружены в фондах краеведческого музея Курского района Ставрополья.
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