Рейтинг телескандалов: Гарик Харламов не помирился с Галкиным, а башкиры забыли про Руслана Белого

Летом наше телевидение стоит на паузе: у ведущих отпуска, в эфире повторы. Самое время вспомнить, чем нас удивляли в прошлом телесезоне. Журнал «Телепрограмма» вместе с kp.ru предложил читателям проголосовать за самые громкие телевизионные скандалы. Каждый пункт итогового рейтинга завершает реальный комментарий телезрителя — участника голосования. 1 Фиаско Юлии Самойловой

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Юлия Самойлова рассказала о первом интимном опытеУчастница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова с треском провалилась 10 мая в полуфинале конкурса. Юлия пропускала целые строчки своей песни, а бэк-вокал звучал громче нее самой. После выступления девушка не могла сдержать слез. Юлии пришлось пережить мощную атаку в соцсетях: разгневанные зрители обвинили ее, что она спекулирует недугом и подставила под удар престиж страны.

Чем закончилось: Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта взял вину на себя. Самойлова дала бодрое интервью интернет-блогеру, в котором посетовала на плохо организованную подготовку к конкурсу, выпустила книгу мемуаров и исчезла из эфира.

Зритель: «Это не провал конкурсного номера, а провал всей российской попсы. Музыкальный мир развивается, а мы деградируем». 2 Ургант, Соловьев и птичий помет В сентябре Иван Ургант в своем вечернем шоу вымазал лицо кремом. Когда его гостья Ирена Понарошку пошутила, что это соловьиный помет, Иван отреагировал мгновенно: «Хорошее название для шоу на канале „Россия 1“!» Ведущий «России 1» Владимир Соловьев считал шутку и заявил, что Ургант объявил ему войну.

До «военных действий» не дошло: теперь ведущие просто не замечают друг друга. фото: НТВ Первый канал, Евгения ГУСЕВА/«КП» — Москва

Чем закончилось: Все участники инцидента по-прежнему живы-здоровы: война кончилась, не начавшись. Извинений от Ивана не последовало.

Зритель: «Обижаться на клоуна — признак самовлюбленности и гипертрофированной гордыни». 3 Елена Малышева и бродячие собаки 29 марта главный теледоктор страны Елена Малышева, комментируя гибель человека в результате нападения бродячих собак, предложила их отстреливать. Заявление вызвало бурю негодования зоозащитников, собравших более 20 тысяч подписей под петицией с требованием привлечь ведущую к ответственности. В то же время многие вступились за Малышеву, ведь она говорила о ценности человеческой жизни.

Вообще Елена собак любит и часто приглашает в свою передачу. фото: Первый канал

Чем закончилось: Зоозащитники быстренько сдулись, Малышева выступила с заявлением и напомнила, что в сюжете программы говорилось о гибели 19-летнего парня. Фраза «собак надо отстреливать» пополнила золотой фонд цитат телеведущей:

Зритель: «Люди стали жестокими, злее самих животных». 4 Подлог в шоу «Я могу!»

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Как шоу «Я могу!» проверяли на честностьУчастник шоу Тимур Иоселиани повторил свой номер в прямом эфире и под контролем аудиторов. В конце октября зритель уличил авторов шоу талантов в подлоге: по его мнению, участнику Тимуру Иоселиани из Липецка помогли продемонстрировать феноменальную память при помощи довольно топорной манипуляции. Иоселиани нашел среди 200 портретов на стендах десять фото людей, которые сидели в зале среди прочих зрителей. На запоминание публики у него была всего 1 минута. Узнанный на фото человек вставал в зале; в какой-то момент участник опознал зрелую женщину, а в зале встала юная девушка. Соцсети всколыхнулись.

Тимуру Иоселиани удалось доказать, что он в самом деле человек-феномен. фото: Первый канал

Чем закончилось: Компании-производителю «Красный квадрат» удалось объяснить, что все это досадное недоразумение: мол, в эфир по ошибке пошла техническая, пробная версия. В прямом интернет-эфире под контролем «КП» и «Телепрограммы» мужчина уверено повторил трюк.

Зритель: «А кто этим шоу вообще верит?!» 5 Андрей Норкин и драка в прямом эфире 22 февраля ведущий Андрей Норкин сцепился в студии своей программы «Место встречи» с украинским политологом Дмитрием Суворовым . Все произошло в прямом эфире: Суворов резко высказался по теме программы, Норкин схватил его за плечо и попытался ударить. Все неловко упали на пол, женщины вскрикнули.

Драке в любом ток-шоу рады: это повышает рейтинг. фото: НТВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» — Москва

Чем закончилось: Тезис «У Норкина опять подрались» потерял былую остроту, поскольку такие инциденты стали случаться слишком часто. Но ведущий вновь заставил о себе говорить: он потребовал привлечь к уголовной ответственности скандального интернет-комика Данилу Поперечного.

Зритель: «Молодец, Норкин, правильно, только пусть на бокс запишется». 6 Руслан Белый и разгневанные башкиры Стендапер Руслан Белый съездил в Уфу и пошутил про башкир так, что они после эфира программы «Комик в городе» 15 апреля люто обиделись и потребовали извинений. В частности, национального героя Салавата Юлаева Белый назвал бандитом.

фото: Канал ТНТ Чем закончилось: Извиняться Белый не стал. Ребята из Башкирии настигли Руслана на гастролях, но встретиться сумели только с его директором, пошумели и затихли.

Зритель: «Есть претензии — надо идти в суд, а не быковать». 7 Леонид Якубович и стеклянные глаза

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Леонид Якубович разошелся: телеведущий грубо отозвался о шоу «Поле чудес»Ведущего обвинили в неуважительном отношении к участникам шоу «Поле чудес». 24 февраля в программе «Сегодня вечером» Якубович припомнил случай на съемках: описывая игроков, он сказал «передо мной три пары совершенно стеклянных глаз».

фото: Первый канал

Чем закончилось: Каналу пришлось выступить с разъяснением: фразу вырвали из контекста, а ведущий всех очень любит.

Зритель: «Да он просто устал вести одну и ту же передачу столько лет. Столько лет приходится лицемерить». 8 Елена Летучая против «Ревизорро» Экс-ведущая «Ревизорро» в апреле рассказала о том, как снималось ее шоу. По ее словам, кадры с тараканами добавляли на монтаже, а в ресторане их могло и не быть. Также она нелестно отозвалась о нынешней ведущей Настасье Самбурской . Та в долгу не осталась и заявила, что у Летучей «проблемная кожа» и «жиденький хвостик», а уволили ее «из-за мерзкого характера».

фото: Канал «Пятница!»

Чем закончилось: Летучая так и не обрела себя на ТВ: ее новая программа на Первом быстро закрылась.

Зритель: «Какое счастье, что нет у меня телевизора!» 9 Гарик Харламов против Максима Галкина Комик Гарик Харламов и юморист Максим Галкин в феврале повздорили в соцсети из-за шоу «Звезды под гипнозом». Гарик назвал этот постановочный проект, герои которого имитировали состояние гипноза, «издевательством над здравым смыслом». Ведущий этого шоу Галкин ответил в духе «на себя посмотри» и настаивал, что гипноз в программе настоящий.

фото: instagram.com Чем закончилось: Пожалуй, впервые лицо одного канала публично раскритиковало контент конкурента. Шоу пропало из эфира, но летом появилось вновь. Над участниками проекта потешаются друзья и коллеги: мол, хорош притворяться.

«Звезды под гипнозом»: зрители с критическим мышлением не поверили ни Галкину, ни гипнологу Исе Багирову . фото: Максим ЛИ/Первый канал

Зритель: «У Гарика, конечно, программа лучше. Скажет „ж…“, и всем смешно до слез». 10 Борис Корчевников и таинственное избиение 3 февраля во многих СМИ появились сообщения, что генеральный директор и генеральный же продюсер православного телеканала «Спас» Борис Корчевников несколько раз ударил в своем кабинете подчиненного — редактора архива телеканала. Якобы дело было во время совещания. В сети появилось видео, где редактор дожидается своей очереди в больнице. Позже сообщалось, что эта информация ложная и является вбросом.

фото: Михаил ВОРОЖЦОВ/Фотобанк Лори

Чем закончилось: Заявления в полицию не последовало. Никто так и не поверил, что славящийся своей кротостью Корчевников способен ударить человека.

Зритель: «Корчевников, мне кажется, самый интеллигентный ведущий на ТВ».