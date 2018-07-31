Арцвик Арутюнян: Москва — сказочный портал

В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.

Я живу в Москве с пяти лет и не устаю ею восхищаться! Столица — необъятна, и, возможно, я буду неоригинальна и мои любимые места покажутся кому-то обычными, но я люблю Кузнецкий Мост. Это, безусловно, исторический центр, он менялся буквально на моих глазах.

Еще пять лет назад тут ездили автомобили и пешеходы с трудом передвигались вдоль хаотично припаркованных машин, были какие-то странные магазинчики, а теперь Кузнецкий Мост стал продолжением большого пешеходного маршрута — прямо от Тверской улицы. Преобразилось и здание ЦУМа — безликий стеклянный фасад реконструировали, и он стал «порталом в сказку».

Теперь, когда гуляешь здесь, слушаешь, как поют уличные музыканты — они играют очень хорошую музыку. Мне нравится, что на этой улице сохранился облик старого города, но в то же время она аккуратная и чистая: не то что было раньше, и это к лучшему!