Амурские полицейские навестили ребят отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Колосок»

Сегодня сотрудники УМВД России по Амурской области посетили детское летнее оздоровительное учреждение «Колосок». Стражи правопорядка организовали для ребят комплекс профилактических мероприятий, а также рассказали о своей работе.

Ребята, разбившись на команды, посетили тематические площадки, где сотрудники различных подразделений УМВД проводили занятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Неподдельный интерес ребят вызвало выступление сотрудника Экспертно-криминалистической центра УМВД. Эксперт-криминалист рассказал об особенностях своей работы и продемонстрировал, как проводят процедуру снятия отпечатков пальцев, «собирают» следы на месте преступления и многое другое. «Заветный чемоданчик» криминалиста вызвал ажиотаж среди детей. Они наперебой задавали вопросы, интересуясь содержимым мобильной лаборатории, а также пробовали себя в роли экспертов.

Веселые игры, направленные на профилактику и популяризацию здорового образа жизни, для отдыхающих ребят провели представители молодежного центра «Выбор».

Увлекательную викторину по правилам дорожного движения организовали для детей госавтоинспекторы. Полицейские обратили внимание юных амурчан на то, что важно знать не только теоретические основы, но и правильно применять их на практике, учиться оценивать дорожную обстановку и избегать аварийных ситуаций.

Большой интерес у посетителей тематических площадок вызвала работа кинологов ЦКС УМВД. Вместе со служебной собакой они продемонстрировали приемы поиска, обнаружения запрещенных веществ и задержания предполагаемого злоумышленника. Также сотрудник Центра кинологической службы рассказал о своей работе и о четвероногих подопечных.

Особенно зрелищными стали показательные выступления сотрудников отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Полицейские продемонстрировали приемы захвата условных преступников, чем вызвали у них бурю эмоций.

Завершилась встреча полицейских и ребят футбольным матчем, на котором «гости» из УМВД выступили в роли судей.

Администрация лагеря и отдыхающие там юные амурчане поблагодарили стражей правопорядка за познавательное мероприятие и приятное времяпровождение.